К Земле приближается астероид необычной формы. Он напоминает человеческий череп.

Астероид пролетит мимо Земли сразу после Хэллоуина, а именно 11 ноября.

Об этом сообщает NBC News.

Он пройдет на близком, но все же безопасном расстоянии – около 40 миллионов километров (25 млн миль).

Смертельный астероид уже пролетал возле Земли три года назад – всего в 486 тысячах километров. Это произошло 31 октября, когда миллионы людей празднуют Хэллоуин. Поэтому NASA назвало астероид Великая тыква (Great Pumpkin).

Ширина космического тела – около 600 метров. Отмечается, что “череп” представляет собой безжизненный осколок породы.

По словам ученого Томаса Мюллера из Института Макса-Планка, в следующий раз астероид приблизится к Земле только в 2088 году.

Читайте: Как выглядит поверхность астероида – уникальные кадры

К слову, Факты ICTV разобрались, какую угрозу представляют астероиды, и смогут ли люди что-то с ними сделать.