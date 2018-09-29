В связи с недавними событиями в Мининформе дали несколько советов пользователям, как не стать жертвой хакерской атаки.

Советы опубликовал заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин на своей странице в Facebook.

1. В меню Настройка своего профиля, в части Безопасность отмените разрешения для всех приложений, где вы были залогинены с помощью профиля ФБ (потом к каждому из них нужно будет залогиниться повторно, уже после проведения регламентных работ на своем профиле).

2. Там же в настройках безопасности отмените и удалите все устройства, на которых настроена автоматическая авторизация и вход в вашу учетную запись на ФБ (смартфоны, планшеты, ноутбуки).

3. Осуществите изменение своего пароля.

4. Установите двухфакторную аутентификацию.

5. Сохраните резервные пароли для восстановления доступа, в случае потери контроля над аккаутом, компрометации телефонного номера или почтового ящика.

6. Всегда думайте, когда новое приложение предлагает открыть свои данные профиля при авторизации через ФБ.

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Напомним, что вчера в Facebook заявили, что на социальную сеть была совершена кибератака, которая затронула около 50 млн аккаунтов.