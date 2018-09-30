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Факты / Lifestyle / Гороскоп на сегодня, 30 сентября/

Гороскоп на сегодня, 30 сентября

В целом день благоприятный для любой созидательной деятельности.

Гороскоп

Гороскоп публикует Telegram канал AstroExpert.

Подходящее время для занятий своим здоровьем — это относится как и к началу лечения, так и любым другим оздоровительным мерам.

Можно решать финансовые вопросы, достигать поставленных целей. Хорошее время для садоводческих работ, в особенности посадки растений и направленных на питание и рост мероприятий. Можно совершать покупки, но стоит быть внимательными — есть вероятность потратить больше желаемого.

Хороший день для построения отношений, получится произвести хорошее впечатление на окружающих и обаять.

Наслаждение и отдых уместны, пешие прогулки на свежем воздухе весьма благоприятны. День располагает к делам, которые рассчитаны на долгосрочный результат, а все разрушительное и конфликтное лучше исключить.

Неблагоприятно: стрижка волос.

Благоприятно: надевание новой одежды и украшений.

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