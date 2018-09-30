Библиотеки хранят немало знаний и тайн, однако с развитием цифровых технологий интерес к ним немного угас. Мы собрали самые необычные архитектурные воплощения, способные заманить читателей в удивительный мир книги. Согласитесь, перед такими библиотеками устоять сложно!

Публичная библиотека Канзас-Сити (США)

Удивительная библиотека в виде книжной полки находится в Канзасе, США. В 2004 году Публичную библиотеку города перенесли в пустующее старое здание банка. Однако уже через два года рядом построили парковку, нарушив архитектурный облик здания. Чтобы закрыть этот вид, решили построить стену в виде гигантской книжной полки.

Высота каждой “книжки” – 8 метров, ширина – 2 метра. Здесь можно найти Приключения Гекльберри Финна Марка Твена, Властелин колец Джона Р. Р. Толкина, Человека-невидимку Герберта Уэллса, а также другие произведения классиков. Кстати, наполняли “полку” по результатам опроса среди читателей библиотеки Канзас-Сити. Внутренний дизайн библиотеки сделан в банковском стиле как дань историческому прошлому здания.

Библиотека Луи Нюсера (Франция)

Библиотека в Ницце – первая в мире обитаемая скульптура, которая стала одним из символов знаменитого курортного города Франции. В 2002 году голову-библиотеку построили архитекторы Ив Байяр и Франсис Шапю.

Несмотря на необычную задумку библиотеки, пройти к “мозгу” обычному читателю или туристу не удастся – в самой статуе работают только административные отделы библиотеки Луи Нюсера. Библиотечный фонд и читальные залы расположены в более традиционном соседнем здании.

Библиотека Лиюань (Китай)

Удивительный книжный храм, похожий на старинную деревянную крепость, построен в деревне Хуайжоу. Конструкцию библиотеки, состоящей из 45 тыс. деревянных прутиков, спроектировал Цинхуа Ли Сяодун.

Внутри библиотеки нету столов и стульев – вместо них расположены многоуровневые террасы с вставленными книжными полками. На полках-терассах лежат циновки, поэтому книгу можно читать прямо на месте. Электричества в здании тоже нет, освещение попадает через прозрачную крышу с покрытием из деревянных прутиков.

Библиотека Pargue Espana (Колумбия)

Библиотека Pargue Espana была построена в 2007 году по проекту Джанкарло Мазанти. Благодаря необычному дизайну, издалека библиотека напоминает огромные скалы. Внутри них расположен культурный центр, многочисленные читальные залы, а также современные компьютерные классы.

Для строительства библиотеки пришлось снести трущобный квартал на склонах горы возле Медельина, и теперь вместо кособоких домов над городом возвышаются три гранита науки.

Библиотека имени Сандро Пенны (Италия)

Библиотека имени Сандро Пенны в Италии привлекает внимание туристов сразу – здание выполнено в форме летающей тарелки с прозрачными розовыми стенами.

Футуристический интерьер, смешение естественного и искусственного освещения, а также звуковая изоляция читальных залов манит читателей всех возрастов.

Библиотека Делфтского технического университета (Нидерланды)

Делфтский университет – один из крупнейших технических университетов в Европе. Новое здание библиотеки появилось здесь в 1997 году.

“Библиотека-землянка” идеально сливается с окружающим ландшафтом. Здесь, на замаскированных под крутой земляной холм крыше и стенах часто отдыхают после занятий студенты.

Внутри библиотеки находятся книгохранилище, читальные залы, университетское издательство, а также переплетный отдел и книжный магазин. Кстати, внутри библиотека напоминает бункер для укрытия от авиаатак.

Библиотека Гейзеля (США)

Библиотека Гейзеля при Калифорнийском университете в Сан-Диего была возведена в 70-е годы прошлого столетия и названная в честь писателя и мецената Теодора Сьюза Гейзеля.

В библиотеке нет третьего этажа – он был зарезервирован для запасного выхода. У входа в здание размещена примечательна цветная инсталляция – Читай, пиши, думай, мечтай.

Публичная библиотека Бишан (Сингапур)

Публичная библиотека Бишан в Сингапуре – одна из новейших архитектурных достопримечательностей. Главная изюминка места – специально отведенные звукоизоляционные залы для обсуждения прочитанных книг.

Они отделаны ярким стеклом всех цветов радуги и создают читателям отличное настроение и комфортную обстановку. Кстати, процесс выдачи книг здесь полностью автоматизирован, поэтому получить свой заказ можно максимум через 5 минут.

Библиотека-отель The Library Resort (Таиланд)

Отель-библиотека The Library Resort расположен в Таиланде, на пляже Чавенга острова Самуй. Гостям предлагают отдохнуть не только физически, но и культурно – возле бассейна открыта библиотека с достаточно богатым фондом.

Несмотря на то, что в отеле есть большие читальные залы, туристам разрешают читать книги и около бассейна на свежем воздухе. Кстати, здесь доступны не только бумажные книги, но и электронные: в каждом номере есть компьютеры с бесплатным доступом в интернет.

Библиотека Александрина (Египет)

Наследница Александрийской библиотеки, уничтоженной почти 2 тыс. лет назад, открылась в 2002 году. Здание располагается внутри бассейна и выполнено в форме диска, олицетворяя восход солнца знаний и древнеегипетского бога солнца Ра.

Внутри “солнца” находится гигантский фонд на 8 млн книг, многочисленные читальные залы, специализированные библиотеки для слепых, подростков и детей, 4 галереи искусств, планетарий и даже лаборатория по реставрации древних рукописей.

На облицованных асуанским гранитом стенах читальных залов высечены графические системы из 120 языковых систем мира.

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Фото: Irochka/Dreamstime, vesti.dp.ua, revistaexclama.com, сoncrete-hub.com, architravel.com, corbinarts.com, habitusliving.com,

ephotozine.com, wbur.org, girassolviagens.com.