В последний день сентября православные украинцы чтят память святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии, пострадавших за христианскую веру.

За что этих женщин причислили к лику святых

Эти мученицы жили во II веке в Риме, где в то время практически все были язычниками, но Вера, Надежда, Любовь и их мать София были очень верными христианками. София даже назвала своих дочерей именами трех христианских добродетелей и воспитывала их в любви к Господу.

Узнав о них, император Адриан (117-138 гг.) попытался заставить их поклоняться богине Артемиде, но они оставались непреклонны. Император подверг дочерей Софии жестоким пыткам, но они странным образом оставались невредимыми, и тогда их казнили на глазах у матери.

В день смерти Вере было 12 лет, Надежде – 10, а Любови – 9. Девочек похоронили на высоком месте за городом. Три дня святая София, не отходя, сидела у могилы дочерей и там же умерла. Верующие погребли тело святой на том же месте. За это христианская церковь причислила их к лику святых. Их мощи с 777 года покоятся в Эльзасе, в церкви города Эшо, недалеко от Страсбурга (Франция).

Традиции и запреты

В день Веры, Надежды, Любови и их матери Софии женщины когда-то начинали утро громким плачем, которым отдавали дань памяти погибшим святым. А этот плач считался оберегом для семьи на целый год.

30 сентября женщинам нельзя ничего делать по дому.

Также в этот день нельзя было устраивать никаких гуляний. Категорически запрещается проводить венчание и свадьбу.

Приметы на Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Если полетят журавли 30 сентября – на Покров (14 октября) будет сильный мороз, а нет, то зима придет позже.

Обычно, 30 сентября бывает первый серьезный заморозок.

Если же в этот день гроза и гром – осень будет очень длинной, но теплой.

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К слову, главный осенний праздник – Покров Пресвятой Богородицы – православные христиане будут отмечать 14 октября.

Фото: ruhram.eu