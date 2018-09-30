Потепление Атлантического океана является одной из главных причин увеличения количества ураганов в 2017 году.

Об этом заявила Международная группа ученых, пишет Naked-Science.

Применив климатическую модель HiFLOR, ученые выяснили, что при дальнейшем повышении температуры количество ураганов может только увеличиться.

HiFLOR является высокоточной моделью прогнозирования климата, созданной в Лаборатории динамики геофизических жидкостей, относящейся к Национальному управлению океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Читайте: На Мексику надвигается шторм Макс

Отмечается, что данная модель способна симулировать межгодовые изменения частоты ураганов в исторической перспективе. Также она достоверно предсказала сезонную плотность ураганов в период с июля по ноябрь 2017 года.

Согласно этой модели, основной причиной прошедших ураганов необычное потепление Атлантического океана.

К слову, 7 сентября возле берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 8,1.

Фото: dreamstime.