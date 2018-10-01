Проект LIKI 24 стал победителем конкурса стартапов на техконференции IT Arena.

LIKI 24 – это круглосуточная доставка лекарств по Украине. Сайт помогает сравнить цены в аптеках, выбрать и заказать доставку нужных лекарств.

Стартап-победитель получил $10 тыс. – главный приз IT Arena и специальный подарок от одного из спонсоров – участие в стартап акселераторе в Нью-Йорке.

– Мы стараемся в пределах наших сил дать возможность стартапам как-то засветиться, показать себя всему миру. А приз в $10 000 для любой компании, которая начинает, достаточно весомый, – сказал Фактам СЕО Lviv IT Cluster, соорганизатор IT Arena Степан Веселовский.

Участие в Startup Competition приняли 50 команд. В финал прошли 10. Все они получили специальные призы от спонсоров.

К примеру, стартап UATAG (проверка подлинности продуктов и защита от подделки за использование технологии отпечатков пальцев) получил приз в $5 тысяч, еще три стартапы получили гранты по $2.5 тысяч на поездку в США.

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Напомним, IT Arena – одно из крупнейших тех-событий Украины и посвящена современным информационным технологиям и их развитию. Часть конференции – Startup Competition – международный конкурс стартапов. Авторы представили здесь свои идеи и получили финансирование. Ведь многие участники конференции – инвесторы.

ФОТО: IT Arena