Вегетарианцы – это люди, которые отказались от мяса и отдают предпочтение овощам и фруктам в своем рационе. Факты ICTV собрали все, что нужно знать о вегетарианстве.
Какие бывают вегетарианцы?
Все вегетарианцы стараются не употреблять животные продукты и, в частности, мясо. Однако их все равно разделяют на несколько видов в зависимости от рациона.
Наиболее распространенный тип вегетарианцев – те, которые употребляют яйца и молочные продукты.
Также существуют те, кто ест только молочные продукты без яиц и наоборот и те, кто не употребляет молочные продукты, или производные продукты животных и рыбы.
Некоторые люди становятся вегетарианцами из эстетических соображений, так как считают аморальным убийство животных и потребление их мяса в пищу. Другие же взволнованы эффектом убийства, отлова животных, который отражается на окружающей среде.
Некоторые решают отказаться от мяса из-за положительного влияния диеты на организм. Ведь среди вегетарианцев очень мало людей, страдающих от ожирения, высокого давления, коронарной болезни сердца.
Как перейти на вегетарианскую диету?
Для начала нужно проконсультироваться с врачом-диетологом, чтобы тот подсказал, какие именно продукты и когда нужно употреблять.
Также вы выяснить несколько важных моментов и подготовиться к такому решению. Например, определить как будет происходить переход на такую диету: сразу или постепенно.
Неплохим решением будет покупка вегетарианской кулинарной книги, которая поможет сбалансировать вам продукты, чтобы обеспечить организм питательными веществами.
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Нужно понимать, что животный белок усваивается гораздо лучше, чем растительный и позаботиться, чтобы в рационе были не только углеводы.
Так, лучшим выбором будет замена мяса такими богатыми белком продуктами, как грибы, орехи и различные бобовые. Если не употреблять их, то организм не будет получать важные питательные вещества.
Перед окончательной сменой рациона, лучше попробовать посидеть на вегетарианской диете несколько дней, чтобы понять, в состоянии ли вы выдерживать ее всю свою жизнь.
Глобальные плюсы и минусы вегетарианства
Если все люди станут вегетарианцами, то ежегодное количество смертей на Земле уменьшится примерно на 7 млн человек. Также массово снизится риск ишемической болезни сердца, диабета, инсульта и некоторых видов рака.
Также выбросы вредных паров в атмосферу от производства мяса уменьшатся на 60%. А на прежние пастбища вернется утраченное разнообразие животных видов.
Однако фермерам придется переквалифицироваться и искать работу в сельском хозяйстве, лесовосстановлении или производстве биоэнергии.
Кроме того, отсутствие скота на пастбищах плохо отразится на биологическом разнообразии планеты.
К слову, Факты ICTV разобрались в вопросе, стоит ли человеку отказываться от употребления мяса и не вредит ли это вашему здоровью.