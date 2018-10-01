Гороскоп на октябрь 2018 для представителей всех знаков зодиака в эксклюзивном материале Фактов ICTV.

Подробный гороскоп на октябрь составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнов

Воспользуйтесь нынешними возможностями и идите в бой. Действия в конце концов приведут вас к успеху, принесут признание таланта. Не упускайте случай продемонстрировать свои принципы, целостность и преданность делу. Успех вероятен для тех, кто не сидит сложа руки. Вам необходимо расширять свой круг общения, чтобы привлечь те возможности, к которым вы стремитесь.

Сейчас не время сопротивляться власти или показывать надменность и агрессивность. Не следует зря тратить силы, пытаясь заставить других людей изменить свое мнение, не стоит отвергать их мнение как недостойное внимания — к вашим словам все равно никто не прислушается. Можно воспользоваться этим неблагоприятным периодом, чтобы научиться всему, чему только удастся. Если же вы не в состоянии эффективно работать в сложившейся ситуации или с конкретными людьми, довольствуйтесь неспешной самостоятельной работой.

Гороскоп для Тельцов

Напряженный период, особенно это касается общения с людьми. Успех ваших усилий может быть не достижим из-за агрессивных или поспешных действий. Найдя способ обуздать эти склонности и обрести решимость и терпение, вы достигнете большего, чем ожидали.

В этот период, не стоит попадать в положения, успех которых зависит от вашей популярности и отношения окружающих. Если займете какой-нибудь руководящий пост, ожидайте общего недовольства и даже открытой оппозиции.

Гороскоп для Близнецов

Октябрь – удачный месяц. Вам будет везти во всем, а обстоятельства складываться наилучшим образом. Полученные вами известия и информация могут значительно улучшить ваш личный имидж и репутацию в этот период. Окружающие благосклонно отнесутся к вашим достижениям, а также к вашему мнению, одобрение в ваш адрес будет несомненным, и его следует добиваться.

Это подходящее время для начала проекта, связанного с литературным творчеством или общением, для участия в деловых соглашениях или начала путешествия. Вы почувствуете себя увереннее и будете убеждены, что ваши усилия не пропадут даром. Самореклама окажется очень эффективной, как и попытки обратить себе на пользу чужие усилия. Кроме того, ваши физические усилия получат признание или помогут вам добиться влияния. Главная мера предосторожности — не принимать слишком многое как должное и не становиться чрезмерно самоуверенными.

Гороскоп для Раков

Первая половина месяца – напряженный период, успех зависит от вашей способности и желания противостоять чужим требованиям. Возможно, вы попадете в ситуацию, которая заставит вас усомниться в своей правоте или будущем успехе нынешней работы. Однако вы способны достичь и достигнете поставленных целей, если сумеете преодолеть раздражение и разочарование. В этот период вполне вероятны стрессы, связанные с получением информации, идеями или общением.

После 23 октября для вас начинается более благоприятный период, забудьте о социальных проблемах и сосредоточьтесь на собственных ожиданиях. Полученные вами известия и информация будут для вас очень полезны. Вы испытаете прилив жизненных сил и будете довольны своими поступками. Ситуации и взаимоотношения наверняка дадут вам повод гордиться собой. Возможно продвижение по социальной лестнице или приглашение занять ведущий пост в коллективе.

Гороскоп для Львов

В первую половину месяца вы будете ощущать поддержку от окружающих. Это шанс продемонстрировать свои возможности. Однако жизненная сила и энтузиазм будут быстро иссякать, взаимоотношения с мужчинами могут стать напряженными — возможно, в результате слишком острой конкуренции. Терпение поможет преодолеть все препятствия и успешно осуществить задуманное.

После 23 октября вы вероятно попадете в ситуацию, которая заставит вас усомниться в своей правоте или будущем успехе вашей нынешней работы. У вас могут возникнуть принципиальные разногласия с окружающими по поводу различных суждений. Поэтому вам следует доходчиво и тактично разъяснить свою позицию, давая при этом понять окружающим, что они вправе иметь собственное мнение.

Гороскоп для Дев

Спокойный для вас месяц. Вероятно, у вас появится шанс занять место руководителя, когда речь зайдет о сотрудничестве и поддержке партнера или других союзников. Счастливый случай или ситуация поможет вам улучшить свое положение в обществе или добиться другого личного успеха. Обстоятельства позволят удовлетворить собственные амбиции, обрести довольство собой, почувствовать новый приток жизненной энергии. Готовность помогать ближним и великодушие благоприятно отразятся на вашей репутации, окружающие помогут вам в достижении личных целей.

Гороскоп для Весов

Октябрь – благоприятный месяц. Сейчас вы более удачливы, чем обычно, это новый жизненный этап. Воспользуйтесь потенциалом этого периода, начинайте проекты, договаривайтесь о сотрудничестве, продвигайтесь к намеченной цели.

Не стоит сейчас зацикливаться на прошлых неудачах и проблемах, лучше сфокусируйтесь на планах. В этот период существует возможность обрести равновесие, если оно было утеряно в прошлом. Вы почувствуете себя увереннее и будете убеждены, что ваши усилия не пропадут даром. В свою очередь, эта позиция привлечет к вам нужных людей и успех, которого вы добиваетесь. Ваши старания могут заметить важные люди, вы можете обрести покровителей в их лице.

Если вам свойственна пассивность, вряд ли, воспользуетесь возможностями этого периода. Если вам повезет, вашу работу выполнят другие, но это не принесет вам успеха.

Гороскоп для Скорпионов

В этот период вы будете обострено воспринимать критику. В тоже время высокая самооценка и сила воли будет побуждать вас к самовыражению в самом позитивном отношении.

Сосредоточенность на своих интеллектуальных устремлениях и самореализации. Это может помочь вам добиться более высоких целей. Партнеры и другие союзники смогут оказать вам поддержку, а вы в свою очередь пожелаете внести свой вклад в совместное предприятие.

В это время романтика и страстные отношения станут неотъемлемой частью вашей жизни.

К негативным аспектам этого периода относятся чрезмерная снисходительность к своим слабостям и усиленная погоня за удовольствиями.

Гороскоп для Стрельцов

Воспользуйтесь нынешними возможностями и действуйте. Это в конечном счете приведет вас к успеху и принесет признание. Не упускайте случай продемонстрировать отвагу, целостность и преданность. Яростно отстаивайте свои принципы.

Обстоятельства позволят достичь желаемого, почувствовать новый приток жизненной энергии. Готовность помогать ближним и великодушие, благоприятно отразятся на вашей репутации. У вас появятся покровители и помощники, не упускайте шанс продемонстрировать свои лучшие качества и озвучить свои пожелания.

Гороскоп для Козерогов

Первая половина месяца – достаточно напряженный период. Успех зависит от вашей способности или желания противостоять чужим требованиям, особенно требованиям представителей власти. Возможно, вы попадете в ситуацию, которая заставит вас усомниться в своей правоте или будущем успехе вашей нынешней работы. Однако стойте на своем, проявляйте сдержанность – и вы останетесь на коне.

После 23 октября наступает более удачный период. В этот период просьбы об одолжениях и помощи будут одобрены. Вероятно, у вас появится шанс занять место руководителя, если речь зайдет о сотрудничестве и поддержке партнера или других союзников. Счастливый случай или ситуация поможет вам улучшить свое положение в обществе или добиться другого личного успеха.

В этот период приходит новая, нужная вам информация, воспользовавшись которой, вы увеличите свои шансы на успех. Не стесняйтесь поддерживать чужие идеи, если верите в них.

Гороскоп для Водолеев

Месяц насыщен разнообразными событиями. В этот период вам могут бросить вызов или умышленно спровоцировать на открытую конфронтацию, а также на ситуации, связанные с конкуренцией и риском. Вы вполне способны и готовы справиться с этим. Но последствиями могут стать переутомление, болезни сердца, травмы головы или лица.

В этот период вполне вероятны стрессы, связанные с получением информации, идеями или общением. Те, кто дает вам инструкции или указания, могут вызвать у вас мысль о посягательстве на вторжение на вашу территорию. Выйти победителем из этой ситуации поможет терпение.

Гороскоп для Рыб

Спокойный, благоприятный период. Все, что вызывало у вас беспокойство, теперь вас не тревожит. А это в свою очередь притягивает внешние благоприятные события. Вы испытаете прилив жизненных сил и будете довольны своими поступками, окружающие отнесутся к вам с любовью и уважением.

У вас будет повод гордиться собой. Это превосходное время для начала проекта, связанного с литературным творчеством или общением, для участия в деловых соглашениях или начала путешествия.

Возможна встреча с человеком, который сыграет значительную роль в вашей жизни. Это хорошее время для установления партнерских и прочих взаимоотношений.