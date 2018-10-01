В целом день благоприятный. Подходит для любых нежных, радостных и комфортных дел.
Гороскоп публикует Telegram канал AstroExpert.
Общение с людьми, социальная активность сегодня могут быть интересными. Если при этом не создавать ссоры, а использовать доброе и обходительное отношение, то результаты порадуют вас.
Любые приятные мероприятия, например поход в театр, слушание музыки — сегодня весьма кстати.
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Прекрасный день для изучения любых тем. Можно попробовать познать новое. День располагает именно к легкому обучению и восприятию информации.
Романтическое свидание или создание уютной обстановки в доме может сделать вечер расслабляющим.
Благоприятно: стрижка волос, начало поездок и путешествий.
К слову, ранее Факты ICTV публиковали секреты для каждого знака зодиака, как достичь успеха.