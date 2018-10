В течение октября столицу ждет невероятное количество ярких событий, поэтому чтобы не запутаться и не растеряться, выбирая, чем наполнить свой досуг, Факты ICTV подготовили перечень мероприятий, которые безусловно достойны внимания.

В середине осени киевляне смогут посетить вечеринку РАЙОН #1 Block Party Осенний или Кураж Базар.

Также Киев ждут и музыкальные события: концерт авангардистов Son Lux, панков Slaves, The HARDKISS и других исполнителей.

Ken Hensley — Rare and Timeless Ukrainian tour – 2018

Фото: Facebook

Дворец искусств КПИ



2 октября, 19.00



Стоимость: 290-790 грн

Купить билеты можно тут

Кен Хенсли — бывший лидер культовой британской рок-группы Uriah Heep и автор их песен золотого периода. При его участии Uriah Heep выпустили два альбома Look at Yourself и Demons and Wizards, которые стали легендарными. В сольной карьере известный бард дополняет классическое рок-звучание этническими мотивами, что придает мистичности его песням.

На этот раз он везет в Украину новую пластинку Rare and Timeless, в которую вошли его новые песни, а также лучшие хиты Uriah Heep с его авторскими аранжировками.

Son Lux

Фото: Facebook

Bel Etage Music Hall

3 октября, 20.00

Стоимость: от 799 грн

Купить билеты можно тут

Американская группа авангардистов Son Lux представит украинской публике пятый студийный альбом Brighter Wounds.

Группа была основана в 2008 году в Нью-Йорке. Первый альбом трио At War with Walls & Mazes увидел мир в 2008 году. National Public Radio тогда назвало их лучшими новичками. На счету группы коллаборации с такими музыкантами как Лорд, Мозес Самни, Суфьян Стивенс, Boots и, конечно, Woodkid в эксклюзивном шоу на фестивале в Монтре.

RED

Фото: Facebook

‘ATLAS

10 октября, 20.00

Стоимость: 840-1800 грн

Купить билеты можно тут

После шестилетнего перерыва в Украину возвращаются американские рокеры RED. Их песни постоянно оказываются на топ-позициях в рок-чартах, а первые два альбома номинировались на Грэмми. Прошлые концерты запомнились отечественной публике невероятной энергетикой и драйвом.

RED являются именно теми музыкантами, которые во время концерта умеют не только качественно отыграть программу, но и с первых аккордов построить связь со слушателями на протяжении всего выступления непосредственно обмениваясь с поклонниками сильными чувствами и эмоциями.

ionnalee (iamamiwhoami)

Фото: Facebook

BelEtage

12 октября, 20.00

Стоимость: 850-2499 грн

Купить билеты можно тут

Бывшая фронтвумен шведской группы iamamiwhoami Йонна Ли возвращается в Киев с сольным проектом. Со своим новым альбомом Everyone Afraid to be Forgotten певица везет в украинскую столицу дыхание холодных ветров Скандинавии. Однако это далеко не единственное, что можно найти в этих песнях с пронзительным вокалом певицы, который вплетается в медитативное и чувственное электронное звучание.

Прошлое выступление Йонни вместе с Röyksopp произвело на отечественную публику сильное впечатление, поэтому теперь столица с нетерпением ждет певицу.

Slaves

Фото: Facebook

‘ATLAS

17 октября, 20.00

Стоимость: 890-1590 грн

Купить билеты можно тут

Британские панки Slaves везут в Киев свой новый альбом Acts Of Fear And Love. Три года назад группа уже выступала в украинской столице, и за эти три года их творчество успело существенно измениться. Slaves совершили путь от грубого и бескомпромиссного панка к более осмысленному пост-панку, при этом тщательно поработав над записью пластинки, что существенно отразилось на звучании и восприятии.

The HARDKISS

Фото: Facebook

Киевский Дворец Спорта

19 октября, 19.00

Стоимость: 650-2200 грн

Купить билеты можно тут

19 сентября мир увидел третий студийный альбом группы HARDKISS Залізна ластівка, а ровно через месяц на сцене киевского Дворца Спорта состоится его презентация. В новой пластинке группа отходит от своих англоязычных традиций и большинство песен Юлия Санина исполняет на украинском. Звучание также приобрело изменения, взяв больше от электроники. Прошлое выступление HARDKISS в Киеве собрало 11 000 поклонников в течение двух дней.

В этот раз музыканты обещают много неожиданного и яркого в построении шоу, а кроме нового альбома будет представлено обновленное видение старых и любимых песен.

Слава рэйву!

Фото: Facebook

Кинопавильон

19 октября, 21.00

Стоимость: 650-1100 грн

Купить билеты можно тут

Последние несколько лет сделали Киев одной из мировых столиц рэйва. Танцы под электронную музыку all night long обрели невиданную популярность среди молодежи, появились яркие фигуры в отечественном диджеинге, а клубов и вечеринок стало в разы больше.

Электронные ивенты приобретают все больший размах, что выражается как в масштабах мероприятий, так и в количестве звездных привозов. Заявить о своей вечеринке как о чем-то крутом и стоящем становится все сложнее, однако организаторы Слава рэйву! приложили усилия, чтобы их заявление было услышано, пригласив двух неоспоримых звезд мировой электронной сцены — Vitalic и Оливера Хантеманна.

День Рождения Кураж Базар Flashback 90’s

Фото: Facebook

ВДНХ

20 октября, 11.00

Стоимость: 100 грн

Купить билеты можно тут

В этом месяце Кураж Базар будет отмечать свой день рождения и по такому случаю устроит вечеринку в стиле 90-х на ВДНХ, где фестиваль пройдет во второй раз. Кураж Базар планирует собрать звезд 90-х, устроить жаркие танцы на территории, организовать инстаплейсы родом из юности, открыть кинотеатр с любимыми сериалами 90-х и воскресить легендарную киевскую вечеринку Timoteka.

Благотворительная цель фестиваль на этот раз – совместный проект помощи музыкальным школам Украины совместно с Иваном Дорном и лейблом Masterskaya.

РАЙОН #1 Block Party Осенний

Фото: kyivmaps

Ул. Рейтарская

20 октября, 12.00

Вход свободный

Первая вечеринка Район #1 Block Party на Рейтарской этим летом собрала несколько тысяч людей. Поэтому в октябре жители улицы снова устроят мероприятие с поп-ап-сторами, фудкортом, выставками и активностями, выручка от которого пойдет на благоустройство улицы.

Вторая вечеринка привлечет еще больше участников, кроме заведений и магазинов, которые делали первую Block Party: кафе ZigZag и Каштан, шоурумы Syndicate и Riot Division, галерея Дукат и барбер-шоп Chop-Chop Ukraine.

Лесь Подеревянский

Фото: antikor

Дом офицеров

28 октября, 19.00

Стоимость: от 250 грн

Купить билеты можно тут

В октябре Лесь Подервянский снова зачитает свои произведения с большой сцены. На этот раз автор озвучит свои наиболее популярные пьесы, а в качестве эксклюзива прочитает отрывок недавно законченного романа Таинственный Амбал.

Подервянский, играя, создает оригинальные пьесы, сочетая в них политический стеб, аллегорию, грубость и здравый смысл, нескрываемую иронию.

