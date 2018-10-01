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Международный день музыки: история праздника и зачем его отмечают

1 октября во всем мире отмечается Международный день музыки, который был учрежден по инициативе Международного музыкального совета при ЮНЕСКО.

Этот день отмечают с 1975 года.

Решение об учреждении Международного дня музыки было принято в 1973 году.

Произошло это событие в рамках 15-й Генеральной ассамблеи IMC, проходившей в Лозанне.

Члены Международного музыкального совета 30 ноября 1974 года получили письмо с предложением о создание этого праздника.

Его авторами стали сэр Иегуди Менухин (председатель Международного музыкального совета) и его заместитель Борис Ярустовский.

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Целью этого праздника является распространения музыкального искусства во всех слоях общества и реализации идеалов мира и дружбы между народами, развития культур, обмена опытом и уважительного отношения к эстетическим ценностям.

Праздник отмечается ежегодно во всем мире большими концертными программами. В этот день звучат лучшие сочинения мировой культуры.

Также проходят творческие встречи с композиторами, исполнителями, музыковедами, организуются тематические выставки и акции просветительского характера, что способствует цели распространения музыки как искусства в самых разных сообществах.

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