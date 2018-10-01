1 октября во всем мире отмечается Международный день музыки, который был учрежден по инициативе Международного музыкального совета при ЮНЕСКО.
Этот день отмечают с 1975 года.
Решение об учреждении Международного дня музыки было принято в 1973 году.
Произошло это событие в рамках 15-й Генеральной ассамблеи IMC, проходившей в Лозанне.
Члены Международного музыкального совета 30 ноября 1974 года получили письмо с предложением о создание этого праздника.
Его авторами стали сэр Иегуди Менухин (председатель Международного музыкального совета) и его заместитель Борис Ярустовский.
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Целью этого праздника является распространения музыкального искусства во всех слоях общества и реализации идеалов мира и дружбы между народами, развития культур, обмена опытом и уважительного отношения к эстетическим ценностям.
Праздник отмечается ежегодно во всем мире большими концертными программами. В этот день звучат лучшие сочинения мировой культуры.
Также проходят творческие встречи с композиторами, исполнителями, музыковедами, организуются тематические выставки и акции просветительского характера, что способствует цели распространения музыки как искусства в самых разных сообществах.
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