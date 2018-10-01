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Самый страшный костюм и светильник Джека: какого числа Хэллоуин 2018

Хэллоуин или Ночь накануне Дня всех святых отмечают ежегодно в ночь с 31 октября на 1 ноября.

Как появился праздник

На территории современных Ирландии, Шотландии и Англии проживали племена, которые делили год на два сезона — зиму и лето.

Так, 31 октября был последним днем в году. Согласно традициям, именно в ночь с 31 октября на 1 ноября злые духи проникали на землю. Для того, чтобы защититься от них, было принято наряжаться в страшные костюмы.

А в 19 веке многие ирландцы, шотландцы и англичане эмигрировали в Новый Свет. Праздник перекочевал вместе с ними.

Как отмечают сейчас

И на сегодняшний день с самым большим размахом Хэллоуин отмечают в США и Канаде. А настоящими столицами праздника стали Нью-Йорк и Лос Анджелес.

В Украине этот праздник начала отмечать совсем недавно. Молодежь прибегает к нему для веселья и тематических вечеринок.

В этот день устраивают различные Halloween-party, конкурсы на лучший страшный костюм и украшают свои дома тыквами, паутинок, сухими листьями т.д.

Читайте: Что нельзя делать на Хэллоуин – самые мистические суеверия

Светильник Джека

Страшная тыква на самом деле называется Светильником Джека. Именно такой фонарь, по легенде, помогах духам найти путь в чистилище.

Так, много веков уже  существует легенда о жадном кузнеце и пьянице Джеке, который трижды обманул дьявола и выторговал себе долгие годы беззаботной жизни, а также обещание не претендовать на его душу после смерти.

Когда пьяница умер, в рай его душа также не попала. Джек был вынужден скитаться по земле в ожидании Судного дня, освещая себе дорогу кусочком угля, который он положил в пустую тыквенную головку.

Теперь этот атрибут служит для того, чтобы отгонять злых духов.

Ранее Факты ICTV решили немного помочь вам определиться с выбором образа на праздник и придумали 8 вопросов, которые точно вычислят подходящий для вас персонажа.

Фото: unsplash.

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