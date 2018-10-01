Хэллоуин или Ночь накануне Дня всех святых отмечают ежегодно в ночь с 31 октября на 1 ноября.
Как появился праздник
На территории современных Ирландии, Шотландии и Англии проживали племена, которые делили год на два сезона — зиму и лето.
Так, 31 октября был последним днем в году. Согласно традициям, именно в ночь с 31 октября на 1 ноября злые духи проникали на землю. Для того, чтобы защититься от них, было принято наряжаться в страшные костюмы.
А в 19 веке многие ирландцы, шотландцы и англичане эмигрировали в Новый Свет. Праздник перекочевал вместе с ними.
Как отмечают сейчас
И на сегодняшний день с самым большим размахом Хэллоуин отмечают в США и Канаде. А настоящими столицами праздника стали Нью-Йорк и Лос Анджелес.
В Украине этот праздник начала отмечать совсем недавно. Молодежь прибегает к нему для веселья и тематических вечеринок.
В этот день устраивают различные Halloween-party, конкурсы на лучший страшный костюм и украшают свои дома тыквами, паутинок, сухими листьями т.д.
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Светильник Джека
Страшная тыква на самом деле называется Светильником Джека. Именно такой фонарь, по легенде, помогах духам найти путь в чистилище.
Так, много веков уже существует легенда о жадном кузнеце и пьянице Джеке, который трижды обманул дьявола и выторговал себе долгие годы беззаботной жизни, а также обещание не претендовать на его душу после смерти.
Когда пьяница умер, в рай его душа также не попала. Джек был вынужден скитаться по земле в ожидании Судного дня, освещая себе дорогу кусочком угля, который он положил в пустую тыквенную головку.
Теперь этот атрибут служит для того, чтобы отгонять злых духов.
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Фото: unsplash.