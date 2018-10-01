Темп расширения материи во Вселенной оказался медленнее, чем считалось ранее.
Вселенная будет существовать еще как минимум 140 млрд лет, согласно международному исследованию ученых, опубликованному в журнале Publications of the Astronomical Society of Japan.
Это примерно в десять раз больше возраста существующей Вселенной, равного около 13,8 млрд лет.
Ученые сделали такой вывод благодаря наблюдениям при помощи телескопа Subaru за 10 млн галактик, пишет японская газета Asahi Shimbun.
В ходе исследования специалисты составили подробную трехмерную карту распределения материи во Вселенной.
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Выяснилось, что темп ее расширения оказался немного медленнее, чем предполагалось ранее.
К слову, американский астрофизик назвал три главные загадки Вселенной для человечества.