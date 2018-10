Темп расширения материи во Вселенной оказался медленнее, чем считалось ранее.

Вселенная будет существовать еще как минимум 140 млрд лет, согласно международному исследованию ученых, опубликованному в журнале Publications of the Astronomical Society of Japan.

Это примерно в десять раз больше возраста существующей Вселенной, равного около 13,8 млрд лет.

Ученые сделали такой вывод благодаря наблюдениям при помощи телескопа Subaru за 10 млн галактик, пишет японская газета Asahi Shimbun.

В ходе исследования специалисты составили подробную трехмерную карту распределения материи во Вселенной.

Выяснилось, что темп ее расширения оказался немного медленнее, чем предполагалось ранее.

