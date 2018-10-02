Международный день ненасилия, приурочен ко дню рождения Махатмы Ганди, отмечается ежегодно 2 октября.

Международный день ненасилия был провозглашен Генассамблей ООН 15 июня 2007 года.

День приурочен ко дню рождения Махатмы Ганди – идеолога ненасильственного освободительного движения Индии против Британской империи.

Жизненный путь и принципы руководства Махатмы Ганди служат вдохновенным источником для ненасильственных движений во всем мире за гражданские права и социальные перемены.

Принцип ненасилия, известный как ненасильственное сопротивление, отрицает использование физического насилия для достижения социальных или политических изменений.

Согласно резолюции Генассамблеи, Международный день ненасилия – это еще один повод для пропаганды лозунга ненасилия, в том числе путем просветительной и общественно-разъяснительной работы.

Статистика в Украине

Согласно статистике, более 3 млн детей в Украине ежегодно наблюдают за актами насилия в семье или являются их вынужденными участниками.

Дети пострадавших от насилия матерей в 6 раз чаще пытаются покончить с собой, 50% склонны к злоупотреблению наркотиками и алкоголем.

Почти 100% матерей, подвергшихся насилию, родили больных детей – преимущественно с неврозами, заиканием, энурезом, церебральным параличом, нарушением психики.

Почти 70% женщин подвергаются различным формам издевательств и унижений.

По данным МВД, 23% тяжких насильственных преступлений происходят в семья.

Ежегодно около 1500 женщин умирают от рук собственных мужей.

Домашнее насилие в Украине – причина 100 тыс. дней госпитализации, 30 тыс. обращений в отделы травматологии, 40 тыс. вызовов врачей.

Наказание за насилие

Закон О предотвращении и противодействии домашнему насилию вступил в силу 7 января 2018 года.

Теперь домашним насилием считают не только побои, но и принуждение к интиму, психологическое давление, а также ограничение в деньгах.

Обидчику грозит от 150 часов общественных работ до 2-х лет тюрьмы, а вся ответственность за действия сохраняется даже в гражданском браке.

Кроме того, принуждение к аборту без добровольного согласия потерпевшей наказывается ограничением свободы на срок до 5-ти лет или лишением свободы на срок до 3-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет или без такового.

А принуждение к браку или сожительству наказывается арестом на срок до 6-ти месяцев или ограничением свободы на срок до 3-х лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Как уберечься от насилия

В случае физического насилия нужно обязательно рассказать близким о проблеме, а также обратиться за помощью к специалистам.

Избегайте конфликтов в местах, где есть острые и режущие предметы.

Кроме того, лучше спрятать запасные ключи, а также заранее найти место, куда можно уйти в случае опасности.

Также помните о том, что деньги и документы должны лежать в безопасном месте.

Держите под рукой номера телефонов социальных служб, а также кризисных и реабилитационных центров, оказывающих помощь в случае насилия.

Читайте: Группы смерти. Почему подростки идут на самоубийство и как их спасти Домашнее насилие: причины и куда обращаться Я увидел, что кого-то бьют или грабят на улице. Что делать?

Куда обращаться

В случае насилия в семье, следует обращаться в правоохранительные органы.

Если вам стало известно о совершении насилия над ребенком, стоит сообщить об этом в службу по делам детей.

Кроме того, можно обратиться на горячую линию ОО Ла Страда Украина. Звонки бесплатные как со стационарного телефона 0 800 500 225, так и с мобильного 116 111.