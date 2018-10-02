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Честные туристы нашли пакет, набитый евро, и вернули пожилой владелице

Британские туристы 24-летний Эдвард Гибсон и 22-летняя Джессика Фрэнк приехали на Крит в отпуск. Они нашли на улице деньги, вернули их владелице и прославились на весь остров.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Во время прогулки по городу Гибсон споткнулся о валявшийся на земле пакет. Внутри лежали деньги — 7 тысяч евро.

Пара отнесла находку в полицию. Как выяснилось, пакет потеряла пожилая женщина, у которой есть магазин на острове. Она несла выручку в банк и по дороге уронила деньги.

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– Полиция отвела нас к ней. Женщина плакала и благословляла нас. Это были ее средства к существованию, – сказал Гибсон.

О туристах написала местная газета, и они превратились в знаменитостей. Их называли героями, таксисты отказывались брать плату за проезд, а гостиница предложила им номер получше.

К слову, в Берлине мужчина забыл под деревом килограмм золота и €3,5 тыс, но другой гражданин нашел это и вернул хозяину.

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