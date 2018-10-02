В Индии археологи обнаружили наскальные рисунки, которые могут служить доказательством существования ранее неизвестной цивилизации.

Об этом пишет ВВС.

Возраст рисунков, именуемых петроглифами, составляет десятки тысяч лет.

Обнаружены они были на камнях, на вершинах холмов в районе Конкани на западе штата Махараштра. В течение тысяч лет большинство рисунков оставались незамеченными.

Рисунки были спрятаны под толстым слоем земли и грязи. Они изображают птиц, животных и геометрические фигуры.

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Ученые отмечают, что некоторые рисунки были обнаружены ранее. Их считали святыми, и в отдельных районах местные жители даже поклонялись им.

– Наше первое предположение после изучения этих петроглифов заключается в том, что их было создано около 10 тыс. лет до нашей эры, – сказал директор департамента археологии штата Махараштра ТЭАС Гардж.

Он добавил, что найденные рисунки были созданы представителями общества охотников-собирателей. Этим древним людям еще не было знакомо сельское хозяйство.











Десятки тысяч лет: обнаружены рисунки неизвестной цивилизации / 6 фотографий

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