Гороскоп на сегодня прогнозирует, что сегодня будет весьма желательна физическая активность — это снизит вероятность возникновения деструктивных решений и реакций, продиктованных эмоциями.

Гороскоп на сегодня, 25 сентября, публикует Telegram-канал AstroExpert.

Хорошо посвятить время завершению начатых дел, требующих вашего активного участия.

Если в чем-то необходимо терпеть боль физическую — например, в неприятных болевых процедурах лечения — сегодня есть вероятность пройти все быстро и побороть недуг.

Хорошо прощаться со старыми привычками. Важные начинания лучше перенести на другой день, дарить и получать подарки — тоже.

Продолжается весьма благоприятный период для познания и обучения.

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