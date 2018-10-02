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Факты / Lifestyle / Гороскоп на сегодня, 2 октября/

Гороскоп на сегодня, 2 октября

Гороскоп на сегодня прогнозирует, что сегодня будет весьма желательна физическая активность — это снизит вероятность возникновения деструктивных решений и реакций, продиктованных эмоциями.

Гороскоп на сегодня, 25 сентября, публикует Telegram-канал AstroExpert.

Хорошо посвятить время завершению начатых дел, требующих вашего активного участия.

Если в чем-то необходимо терпеть боль физическую — например, в неприятных болевых процедурах лечения — сегодня есть вероятность пройти все быстро и побороть недуг.

Хорошо прощаться со старыми привычками. Важные начинания лучше перенести на другой день, дарить и получать подарки — тоже.

Продолжается весьма благоприятный период для познания и обучения.

Кстати, посмотрите секреты, как добиться успеха для каждого знака зодиака, читайте – здесь.

Напомним, гороскоп на октябрь для всех знаков зодиака.

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