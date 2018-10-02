Гороскоп на сегодня прогнозирует, что сегодня будет весьма желательна физическая активность — это снизит вероятность возникновения деструктивных решений и реакций, продиктованных эмоциями.
Гороскоп на сегодня, 25 сентября, публикует Telegram-канал AstroExpert.
Хорошо посвятить время завершению начатых дел, требующих вашего активного участия.
Если в чем-то необходимо терпеть боль физическую — например, в неприятных болевых процедурах лечения — сегодня есть вероятность пройти все быстро и побороть недуг.
Хорошо прощаться со старыми привычками. Важные начинания лучше перенести на другой день, дарить и получать подарки — тоже.
Продолжается весьма благоприятный период для познания и обучения.
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