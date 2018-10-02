Производитель виски Johnnie Walker и телеканал HBO выпустили виски по мотивам сериала Игра престолов. Лимитированная серия приурочена к выходу последнего сезона в 2019 году.

Об этом пишет thedrum.

Для разработки нового напитка Johnnie Walker привлекла специалиста по виски Джорджа Харпера.

Новый вкус сочетает в себе карамель, ваниль, ягоды и садовые фрукты.

– Виски из Клинлиша пережили долгую шотландскую зиму, похожую на те, с которыми справлялся ночной дозор, защищая стену в Игре престолов. Это идеальное место для создания нового виски, – сказал Джордж Харпер.

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Всего компания разработала 8 видов виски — под стиль каждого из домов Игры престолов.

По словам представителей компании, брендированная коллекция будет продаваться в основном в аэропортах.

К слову, актер Николай Костер-Вальдау рассказал, что был шокирован финалом популярного сериала Игра престолов.