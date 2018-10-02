PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Johnnie Walker и HBO выпустили виски для фанатов Игры престолов/

Johnnie Walker и HBO выпустили виски для фанатов Игры престолов

Производитель виски Johnnie Walker и телеканал HBO выпустили виски по мотивам сериала Игра престолов. Лимитированная серия приурочена к выходу последнего сезона в 2019 году.

Об этом пишет thedrum.

Для разработки нового напитка Johnnie Walker привлекла специалиста по виски Джорджа Харпера.

Новый вкус сочетает в себе карамель, ваниль, ягоды и садовые фрукты.

– Виски из Клинлиша пережили долгую шотландскую зиму, похожую на те, с которыми справлялся ночной дозор, защищая стену в Игре престолов. Это идеальное место для создания нового виски, – сказал Джордж Харпер.

Читайте: Игра престолов 8: создатели рассекретили финал

Всего компания разработала 8 видов виски — под стиль каждого из домов Игры престолов.

По словам представителей компании, брендированная коллекция будет продаваться в основном в аэропортах.

К слову, актер Николай Костер-Вальдау рассказал, что был шокирован финалом популярного сериала Игра престолов.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Гра престолів
В замки Игры престолов пустят туристов
Игра престолов 8: создатели рассекретили финал
Я был шокирован – актер из Игры престолов рассказал о финале сериала
В Игре престолов появятся новые персонажи – СМИ
Игра престолов – съемки последнего сезона завершили
финал игры престолов
Финал Игры престолов: Мэйси Уильямс выдала спойлер о судьбе Арьи Старк
Игра престолов 8: финал станет самым кровавым в истории сериала
Звезда Игры престолов заявила о завершении съемок
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка