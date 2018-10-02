Октябрь 2018 года принесет геймерам большое количество невероятных новинок. Факты ICTV собрали для вас самые интересные видеоигры, которые выходят в октябре 2018 года.

Super Mario Party

Когда Nintendo выпускает новую игровую консоль, то никто не задается вопросом: А выйдет ли на нее Mario Party? Всех интересует только: Когда выйдет Mario Party? В случае с Nintendo Switch компания не разочаровала и планирует выпустить новую часть любимой многими игры для вечеринок уже в октябре.

Как обычно, игрокам будет доступен одиночный режим, а также режим вечеринки, во время которого участники будут соревноваться в виртуальной настольной игре, пытаясь собрать как можно больше звезд и монет. Также будет доступно 80 новых мини-игр, которые помогут получить преимущество в партии.

Также появится и командное состязание, в котором 4 человека разделятся на команды и будут соревноваться на специальной карте за контроль звезд. Для игры потребуется всего один Joy-Con, потому в стандартной комплектации Nintendo Switch можно будет сразу сыграть вдвоем.

Впервые будет доступен и онлайн мультиплеер, который позволит испытать свои силы и удачу против других игроков в сети.

Игра прекрасно подойдет, если вы хотите весело и незамысловато провести время в компании друзей и проверить вашу дружбу на прочность.

Дата выхода: 5 октября

Платформы: Nintendo Switch

Assassin’s Creed Odyssey

Популярная во всем мире серия Assassin’s Creed возвращается с 11 частью в основной серии под названием Odyssey. Ubisoft еще в прошлом году решили, что серии пора отказываться от привычной формулы Action-Adventure и превращаться в полноценную RPG.

В этот раз действие игры будет разворачиваться в древней Греции во время Пелопоннесской войны. Игрок возьмет под контроль наемника и наследника царя Леонида Алексиоса или Кассандру, которым достанется сломанное копье предводителя Спарты. Разработчики обещают, что решения главных героев (к примеру, на сторону какой из воюющих сторон встать) будут влиять на сюжет и мир игры.

Изменится и система развития персонажа. Теперь вместо получения пассивных умений, игроку будут предлагать развивать одну из трех веток: Охотник, Воин и Ассасин. Система боя также унаследует нововведения из Origins и улучшит их. Теперь игрокам будет доступно несколько уникальных умений, которые можно будет выполнять после заполнения специальной шкалы.

Экипировка главного героя будет напрямую влиять на его характеристики, ее можно будет улучшать и подбирать к своему стилю игры. Также вернутся в Odyssey и морские сражения, которые теперь будут изменены, чтобы больше отвечать эпохе игры.

Разработчики уже подтвердили, что выпуск Assassin’s Creed Odyssey – это только начало. В течение года в игру добавят огромное количество загружаемого контента, среди которого будут как бесплатные задания, так и премиум эпизоды, которые можно будет купить отдельно или получить при приобретении сезонного пропуска. Из-за такого обилия контента Ubisoft решили не выпускать следующую часть франшизы в 2019 году. Также стоить добавить, что обладатели сезонного пропуска бесплатно получат обновленную версию Assassin’s Creed 3.

Дата выхода: 5 октября

Платформы: PlayStation 4, Xbox One, PC

Call of Duty: Black Ops 4

Ежегодный выход серии Call of Duty в этом году представлен в виде Call of Duty: Black Ops 4. Многие игроки устали от ежегодного выпуска франшизы, который не приносит больших изменений, хотя фанаты серии поддерживают ее на плаву. В этот раз разработчики Treyarch попытались сделать что-то новое и решили полностью убрать одиночный режим из игры. Мотивировали это тем, что большинство игроков не заканчивают кампанию и предпочитают сразу же перейти к сетевым режимам.

Вместо этого можно будет сыграть в несколько одиночных миссий, которые рассказывают об историях персонажей из сетевой игры. В основном же тем, кто любит Call of Duty за ее кампанию, стоит в этот раз пройти мимо. Но вот любителям сетевой игры предстоит приспособиться к нескольким изменениям.

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Разработчики решили немного изменить некоторые игровые механики. К примеру, теперь здоровье будет восстанавливаться не автоматически, а с помощью специального стимулятора, который перезаряжается некоторое время. Также обещают и изменение системы баллистики.

Фанатов режима с зомби ждет приятный сюрприз. Теперь на выходе будет доступно сразу 3 карты. Кроме того, появится в игре режим в жанре Battle Royale под названием Blackout. Как и во всех других играх в этом жанре, игроки будут сражаться до последнего выжившего на огромной карте, на которой разбросаны различные ресурсы.

Предварительные отзывы даже от фанатов серии оказались весьма негативными из-за отсутствия одиночной кампании и сезонного пропуска, который является единственной возможностью получения новых карт (раньше наборы карт можно было купить отдельно).

Дата выхода: 12 октября

Платформы: PlayStation 4, Xbox One, PC

Red Dead Redemption 2

Одна из самых ожидаемых видеоигр 2018 года Red Dead Redemption 2 наконец-то доберется до игроков в конце этого месяца. Первая часть была невероятным успехом для Rockstar Games, которая больше всего известна по серии GTA, и теперь продолжение может побить новые рекорды.

Разработчики обещают не просто открытый, а действительно живой мир дикого запада, где каждая встреча – это уникальная история, но разработчики стараются не раскрывать слишком много деталей.

Сейчас известно, что игра расскажет историю Артура Моргана – члена банды Ван дер Линд. События будут развиваться в 1899 году. Именно в это время подходила к концу эпоха дикого запада. Хотя разработчики и продвигают идею окончания эпохи ковбоев и бандитов, на самом деле Red Dead Redemption 2 будет приквелом к оригинальной игре, события которой происходят в 1911 году.

Система чести, которая была в первой части, останется и здесь. Действия игрока будут определять, как к нему относятся обитатели игрового мира. Появится в игре и мультиплеер, который станет доступен спустя какое-то время после релиза Red Dead Redemption 2 и будет похож на GTA online.

Разработчики обещают поддерживать игру еще долгое время после выхода небольшими обновлениями, которые позволят по-новому погрузиться в мир дикого запада.

Дата выхода: 26 октября

Платформы: PlayStation 4, Xbox One

Soulcalibur VI

Фанаты жанра Fighting могут возрадоваться возвращению Истории душ и мечей в виде Soulcalibur VI, который вполне может вернуть серии былое величие. Хотя часть и будет шестой во франшизе, она ознаменует ее перезапуск и вернется к началу истории, чтобы рассказать всю правду о произошедшем.

Project Soul решили не перенасыщать игру большим количеством новых персонажей, а вернули множество любимцев серии, таких как Митсуруги, Засаламель, Йошимитсу, Зигфрид, Кошмар и многих других. Конечно же, не обошлось и без новичков серии и гостевого персонажа, которым в этот раз станет Геральт из Ривии, известный многим по рассказам Анджея Сапковского и видеоиграм Ведьмак. Не обойдется и без новой механики под названием Reversal Edge, которая позволяет быстро отразить атаку и попробовать перейти в наступление или прервать оппонента.

На сегодняшний день общий ростер насчитывает 21 одного бойца, каждый из которых владеет уникальный оружием и стилем сражения. Этого вполне достаточно для того, чтобы удержать игроков на долгое время.

Для любителей одиночной игры постарались и создали кампанию, в которой можно будет создать собственного бойца и отправиться в приключение бок о бок с популярными персонажами серии. Однако большой проблемой может стать очень странный сезонный пропуск, который будет включать 3 новых персонажей и возможность получить Тиру. Многие уже выразили недовольство тем, что получить доступ к любимому персонажу можно только через сезонный пропуск.

Однако это должно стать единственным большим минусом Soulcalibur VI, ведь разработчики пытаются сделать все, чтобы новички жанра и серии могли как можно быстрее выучить основы и без проблем состязаться с другими игроками.

Дата выхода: 19 октября

Платформы: PlayStation 4, Xbox One, PC

К слову, в августе компания Rockstar Games опубликовала первый трейлер с игровым процессом одной из самых ожидаемых видеоигр года – Red Dead Redemption 2.

Фото: Nintendo, Ubisoft, IGN, Rockstar Games, BANDAI NAMCO Entertainment America

Відео: Nintendo UK, PlayStation, Rockstar Games.