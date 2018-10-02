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Как благодаря мусору платить меньше за коммуналку

В европейских странах благодаря вторичной переработке мусору люди получают электричество и тепло, устанавливая специальные гаджеты для отходов.

Об этом рассказывается в сюжете Утра в большом городе.

Превратить мусор в удобрение

Выбрасывать отходы растительного происхождения в мусорный бак не требуется. Ведь, переработав его, можно получить удобрения. Именно этим занимается устройство Переробник пищевых продуктов. Гаджет достаточно легкий в использовании и не занимает много места: остатки пищи загружают в специальное отверстие, где она перерабатывается в контейнере в течение суток. Затем вторичное сырье используют для выращивания растений.

По словам разработчиков, устройство способно перерабатывать в среднем 400 килограммов отходов ежегодно.

Выработать электроэнергию

Другая переносная биогазовая машина Horse, то есть конь превращает любые пищевые отходы и макулатуру на удобрения и даже электричество.  Изобретение имеет такое название, потому что имитирует процессы пищеварения животного – брожение.

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Обычно, такую ​​установку ставят на целый район или улицу. За год машина способна переработать 25 тонн отходов. Перерабатывая фрукты, овощи, мелкие кости, салфетки, бумажные полотенца – все то, что обычно попадает в помойку, можно получить свет и нагреть воду.

Использовать для 3D-принтера

Пластиковые бутылки сложнее переработать, чем органические продукты. Однако, разработчики придумали, что их можно использовать для печати на 3D-принтере. В устройство заправляют картридж, содержащий переработанный пластик разовых бутылок.

Ранее Факты ICTV писали, что Altercom Limited построит в Украине мусороперерабатывающий завод.

Фото: Photopal604 | Dreamstime.com

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