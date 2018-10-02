В Нидерландах почти нет пробок. Во-первых, автомобиль здесь – действительно роскошь. А во-вторых, власть делает все, чтобы пересадить жителей на более экологичные трамваи и велосипеды.

– Велосипедов здесь очень много. Иногда даже кажется, что это они мешают машинам, а не наоборот. Но это очень здорово. Именно такой дух Голландии, – рассказывает Анна Кузьменко, которая учится в Нидерландах.

Не стесняются ездить на велосипеде ни дети, ни пенсионеры, ни обычные работяги, ни представители власти в костюмах. Даже премьер-министр и весь Кабмин ездят на работу именно на велосипедах.

К тому же ездить велосипедом в Амстердаме – одно удовольствие. Тебе не надо маневрировать между машинами, как у нас. Здесь есть безопасные велодорожки. Власть позаботилась даже о парковке, везде есть парковки где можно оставить велосипеды. Для велосипедистов здесь есть и отдельные светофоры, и подставки, чтобы облегчить ожидание сигнала. Все маршруты для двухколесных нанесены на карту, а специальное приложение поможет спланировать поездку как можно удачнее.

Больше смотрите в видео программы Утро в большом городе.

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К слову, ученые выяснили, что регулярное катание на велосипеде влияет на процессы старения.