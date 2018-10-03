PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / День защитника Украины 2018 - дата/

День защитника Украины 2018 – дата

14 октября 2014 года указом Президента Украины был установлен День защитника Украины. Одновременно был отменен указ 2009 года, согласно которому 23 февраля отмечался День защитника Отечества. 5 марта 2015 года Верховная Рада Украины объявила 14 октября выходным днем.

День защитника Украины – выходной день на официальном государственном уровне.

Изначально праздник назывался День защитника Отечества и отмечался 23 февраля.

Однако в 2014 году президент Украины Петр Порошенко отменил советский праздник и издал указ о праздновании Дня защитника Украины 14 октября.

Уже в марте 2015 года Верховная Рада приняла соответствующий законопроект и объявила День защитника Украины выходным днем.

Читайте: День защитника Украины 2018: когда выходные

Запомнить, какого числа День защитника Украины, несложно – праздник выпадает на Покрову.

Согласно исторической традиции, именно в этот день чествовали украинское войско.

Кстати, ко Дню защитника Украины Укрзализныця назначила семь дополнительных поездов по разным направлениям.

Фото: Минобороны

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка