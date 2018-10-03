14 октября 2014 года указом Президента Украины был установлен День защитника Украины. Одновременно был отменен указ 2009 года, согласно которому 23 февраля отмечался День защитника Отечества. 5 марта 2015 года Верховная Рада Украины объявила 14 октября выходным днем.

День защитника Украины – выходной день на официальном государственном уровне.

Изначально праздник назывался День защитника Отечества и отмечался 23 февраля.

Однако в 2014 году президент Украины Петр Порошенко отменил советский праздник и издал указ о праздновании Дня защитника Украины 14 октября.

Уже в марте 2015 года Верховная Рада приняла соответствующий законопроект и объявила День защитника Украины выходным днем.

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Запомнить, какого числа День защитника Украины, несложно – праздник выпадает на Покрову.

Согласно исторической традиции, именно в этот день чествовали украинское войско.