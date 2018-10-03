День неблагоприятен для начала важных проектов, принятия решений.

Гороскоп на сегодня, 3 октября, публикует Telegram-канал AstroExpert.

Если хочется перемен, то лучше не начинать новое. Можно заниматься обыденными, рутинными делами.

Нежелательно решать вопросы, связанные с законом, давлением, юридической деятельностью. Любые споры и конфликты могут принести горечь и расстройство.

Настроение, скорее всего, будет переменчивое. Все успокоительные и гармонизирующие меры весьма уместны. Детям может потребоваться дополнительная забота или защита, возможны страхи, поэтому вечернее время лучше провести в спокойной обстановке.

Неблагоприятно: надевание новой одежды и украшений, подстригание ногтей, брать или давать деньги в долг.

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К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп на октябрь для всех знаков зодиака.