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Катастрофы не избежать. Землю ждет глобальная засуха

Превышение глобальной средней температуры снизит доступ к воде по всей Земли. Ученые назвали наиболее уязвимые для засух регионы планеты.

Китайские ученые назвали регионы планеты, которые являются самыми уязвимыми для засух, вызванных умеренным ростом глобальной средней температуры, сообщает Phys.org.

Чтобы понять, как глобальные температуры повлияют на доступ к воде, исследователи использовали теоретическую модель круговорота воды в природе при обычных климатических условиях.

Они выяснили, что в случае дальнейшего повышения температур доступ к воде снизится по всей Земле.

При наиболее благоприятном сценарии, предусмотренном Парижским соглашением 2015 года (с допустимой нормой повышения температур – 1,5°C), ощутимый дефицит воды все же возникнет.

Он будет умеренным в Восточной и Южной Азии, Восточной и Западной Африке, а также Центральной Европе.

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Больше дефициту будут подвержены Северная Азия, Южная Африка, Южная Европа, Средиземноморье, Исландия, Гренландия и Аляска.

Превышение установленного предела роста температуры уменьшит водообеспеченность по всей Земле.

При этом от засух пострадает на 117 млн человек больше.

Кстати, ранее Факты ICTV узнали причины климатических изменений и последствия глобального потепления для Украины.

Фото: Pixabay

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