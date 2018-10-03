PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Водитель школьного автобуса выиграла $2 млн в лотерею/

Водитель школьного автобуса выиграла $2 млн в лотерею

Жительница штата Северная Каролина(США) Лаура Мэдлин выиграла $2 млн в лотерею Powerball.

Об этом сообщает Independent Tribune.

Она работает водителем школьного автобуса.

Женщина рассказала, что мечтает о собственном доме.

Читайте57-летний трансгендер выиграл в лотерею $5,5 млн и стал девочкой

– Хочу иметь дом и небольшой участок земли. А еще я обожаю лошадей, но с тех пор как я покинула родной дом, возможности обзавестись лошадьми не нашлось. Благодаря лотерейному призу это стало возможным, – отметила американка.

Лотерейный билет обошелся американке в 3 долл. Победительница решила получить единовременную выплату денежного приза.

После вычета налогов сумма выигрыша составит $1,4 млн.

Напомним, в США украинка выиграла в лотерею $5 млн.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Іран
США разрывают договор о дружбе с Ираном
Съела мозг: амеба убила серфера
Прочитал по губам: доставщик пиццы спас женщину от похитителя
Как на самом деле разбогател Трамп – масштабное расследование NYT
Дональд Трамп
Спецслужбы США получили подозрительный конверт для Трампа
Они предупреждены! В США готовы уничтожить запрещенные ракеты РФ
Прекратите! В США призвали Венгрию не втягивать НАТО в споры с Украиной
Ведмідь
Туша застреленного медведя едва не убила охотника
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка