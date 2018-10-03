Жительница штата Северная Каролина(США) Лаура Мэдлин выиграла $2 млн в лотерею Powerball.
Об этом сообщает Independent Tribune.
Она работает водителем школьного автобуса.
Женщина рассказала, что мечтает о собственном доме.
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– Хочу иметь дом и небольшой участок земли. А еще я обожаю лошадей, но с тех пор как я покинула родной дом, возможности обзавестись лошадьми не нашлось. Благодаря лотерейному призу это стало возможным, – отметила американка.
Лотерейный билет обошелся американке в 3 долл. Победительница решила получить единовременную выплату денежного приза.
После вычета налогов сумма выигрыша составит $1,4 млн.
Напомним, в США украинка выиграла в лотерею $5 млн.
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