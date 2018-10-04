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10 самых дорогих брендов мира

Самые дорогие бренды мира в 2018 году – Apple, Google и Amazon.

Рейтинг самых дорогих брендов мира опубликовало агентство Interbrand.

Как и в прошлые годы, список возглавил бренд Apple. За год он подорожал на 16%, его стоимость составляет $214,5 млрд.

Следующими идут Google и Amazon, оцененные в $155 и $101 млрд.

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В целом топ-10 самых дорогих брендов мира выглядит так:

  • Apple ($214 млрд)
  • Google ($155 млрд)
  • Amazon ($101 млрд)
  • Microsoft ($93 млрд)
  • Coca-Cola ($66 млрд)
  • Samsung ($60 млрд)
  • Toyota ($53 млрд)
  • Mercedes-Benz ($49 млрд)
  • Facebook ($45 млрд)
  • McDonald’s ($43 млрд)

Ранее Forbes составил список самых дорогих брендов в мире, первое место в котором досталось Apple.

Фото: Spencer Platt/Getty Images

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