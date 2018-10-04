Сегодня, 4 октября, по всему миру отмечают Всемирный день животных (World Animal Day), или Всемирный день защиты животных. По этому случаю, Факты ICTV подготовили топ-20 невероятных фактов о братьях наших меньших.

Всемирный день животных учредили в 1931 году во Флоренции (Италия) на Международном конгрессе сторонников движения защиты природы.

Дата 4 октября была выбрана по той причине, что этот день известен как день памяти о католическом святом Франциске Ассизском, который считается покровителем животных.

Топ-20 невероятных фактов о животных

1. У панд нет специального места для сна – ни кровати, ни гнезда. Поэтому они засыпают там, где оказались в момент усталости. И, если сон сморил их в тот момент, когда они залезли на дерево, ну что же, так тому и быть.

2. Устрицы могут менять пол в зависимости от того, какой вариант им больше подходит в данный момент для спаривания.

3. Люди не могут пить морскую воду, а кошки могут. Их почки фильтруют соль.

4. Собаки различают ультразвуковой свист. Пол Маккартни, зная это, записал этот звук в конце песни День жизни специально для своей шотландской овчарки.

5. Собаки чихуахуа названы в честь штата Чихуахуа в Мексике, где они и были обнаружены.

6. Беременная морская свинка может передумать становиться матерью – тогда детеныши рассасываются внутри ее тела или консервируются на несколько лет.

7. Колибри – единственная птица, способная летать назад.

8. Несмотря на горб, позвоночник у верблюда прямой.

9. У козы зрачок квадратный, а у некоторых копытных он похож на сердце.

10. Первое животное побывавшее на луне – черепаха. Это произошло в рамках Лунной программы СССР в 1968 году.

11. Одни из живых существ на Земле, которые вовсе не болеют – акулы.

12. Дельфины, как и люди имеют легкие, а не жабры.

13. Медуза нутрикула – единственное бессмертное живое существо на планете.

14. У яков молоко розового цвета.

15. Слонята сосут свой хобот подобно тому, как младенцы свой большой палец.

16. Свиньи и люди – единственные живые существа, способные загорать.

17. У альпака самая ценная шерсть. Она водонепроницаемая, не пачкается, в семь раз теплее меха овцы.

18. Хамелеоны не только могут менять свой окрас, они еще и способны управлять каждым глазом отдельно и смотреть одновременно в разные стороны.

19. Самка хорька умирает, если у нее год не было секса.

20. Вопреки распространенному мнению, зайцы не являются вегетарианцами – они охотно употребляют в пищу мясо.

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Ранее Факты ICTV писали, что премия Wildlife Photography назвала лучшие фотографии животных.

Фото: unsplash.