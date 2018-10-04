В США обвинили руководство соцсети Facebook в незаконном сборе данных о детях через приложение Messenger Kids.

Об этом сообщает Голос Америки.

Жалобу подали Кампания за свободное от рекламы детство (ССFC), Федеральная торговая комиссия США (FTC) и другие организации.

В обращении утверждается, что информация о практике конфиденциальности является слишком неопределенной – это позволяет Facebook делиться данными о детях с третьими сторонами.

В организации подчеркивают, что Messenger Kids нарушает Закон о защите конфиденциальности детей в Интернете (COPPA), потому что не гарантирует, что взрослый, который дает ребенку разрешение на использование приложения, на самом деле является его опекуном.

Читайте: #СилаFacebook: как попасть в политику или хотя бы на экраны ТВ

– В компании рассказывают родителям, что Messenger Kids предназначен для безопасного использования детьми, но они даже не отвечают наиболее базовым требованиям закона о конфиденциальности. Лучший выбор для родителей очевиден: держите детей подальше от Facebook, – подчеркнул исполнительный директор CCFC Джош Голин.

Напомним, Messenger Kids – приложение, предназначенное для детей в возрасте от 6 до 12 лет, которые слишком юны, чтобы создавать аккаунт в соцсети, Facebook представил в декабре прошлого года.

Приложение позволяет детям общаться с другими пользователями приложения и требует, чтобы родители настроили для них учетную запись.

Фото: dreamstime.