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Гороскоп на сегодня, 4 октября

День благоприятный для большинства дел и начала проектов.

Гороскоп на сегодня, 4 октября, публикует Telegram-канал AstroExpert.

Самое благоприятное время – до 18.00.

Можно решать материальные вопросы: делать крупные покупки, заниматься финансовым планированием, заключать сделки и делать вложения.

Звезды также советуют сегодня подготавливать или закладывать фундамент будущих проектов.

Негативные действия, конфликтные ситуации лучше исключить из программы сегодняшнего дня, как и романтические свидания.

Вечер желательно провести в спокойной обстановке.

Благоприятно: покупка и надевание новой одежды и украшений, стрижка волос, начало путешествия.

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К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп на октябрь для всех знаков зодиака.

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