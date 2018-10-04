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Когда Покров Пресвятой Богородицы 2018 – дата

Главный осенний праздник – Покров Пресвятой Богородицы – всегда отмечают 14 октября. В этот день верующие просят Божью Матерь о здоровье, счастье в семейной жизни и любви.

Покрова

Это очень большой праздник именно для женщин, особенно молодых девушек, желающих выйти замуж.

На Покров им следует прийти в церковь до начала богослужения, поставить свечку Пресвятой Богородице и попросить о замужестве.

Связано с этим днем ​​и много народных традиций, обрядов и примет, о которых рассказывали Факты ICTV.

Читайте: Как связаны два празника – Покров и День защитника Украины

Кстати, 14 октября украинцы отмечают также День защитника Украины, который  с 2015 года стал выходным.

Фотоfoma.ru

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