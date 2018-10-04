Главный осенний праздник – Покров Пресвятой Богородицы – всегда отмечают 14 октября. В этот день верующие просят Божью Матерь о здоровье, счастье в семейной жизни и любви.
Это очень большой праздник именно для женщин, особенно молодых девушек, желающих выйти замуж.
На Покров им следует прийти в церковь до начала богослужения, поставить свечку Пресвятой Богородице и попросить о замужестве.
Связано с этим днем и много народных традиций, обрядов и примет, о которых рассказывали Факты ICTV.
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Кстати, 14 октября украинцы отмечают также День защитника Украины, который с 2015 года стал выходным.
Фото: foma.ru
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