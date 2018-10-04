Вы даже не представляете, на что мы часто бездумно тратим деньги.

Суббота – традиционный для моей семьи день покупок. Поход в супермаркет. Составляем список необходимых продуктов и вперед.

Правильно выставленные товары, музыка и запахи все способствует тому, чтобы мы с легкостью расставались с деньгами.

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Чтобы не попасть на маркетинговую удочку психологи советуют запомнить несколько простых правил.

Не ходить в магазин голодным. Желательно делать покупки без детей. Вместо больших тележек выбирать небольшие корзинки. И брать только запланированную под конкретные покупки сумму.

Но придерживаться последнего пункта достаточно трудно, когда у Вас в руках появляется кредитная карта.

По словам психологов, кредитные карточки усыпляют нашу бдительность. Часто мы просто теряем контроль над расходами. Постепенно уменьшайте дозу, точнее лимит на кредитке.

Американка Лорен Сингер отказалась от всех продуктов, где есть пластик. Даже от еды в полиэтилене.

Все что возможно, Лорен покупает бывшее в употреблении – мебель, велосипед, одежду.

Конечно, чтобы купить на секонд-хенде что-то хорошее надо потратить немало времени. Но оно того стоит – это дешево и часто эксклюзивно.

Стоит ли покупать подержанные вещи – это выбор каждого. Но чтобы сэкономить, специалисты советуют делать шопинг в так называемых стоковых или аутлет магазинах – где продают качественные вещи прошлых коллекций со скидкой. И сезонные распродажи никто не отменял. И это касается не только одежды. Те же велосипеды лучше покупать осенью, а лыжи весной.

А еще не надо забывать, что экономить можно, на первый взгляд, на ежедневных мелочах.

Марина Ждан – финансовый аналитик. Она советует откладывать деньги в конверт – реальный или банковский – иначе они просто растворятся в водовороте других расходов.

К слову, тепловые насосы: сколько сэкономят и какова стоимость.