Цветы стали традиционным подарком на День учителя. Чтобы разнообразить укоренившийся обычай, Факты ICTV подготовили 10 нестандартных вариантов букетов, а также узнали их стоимость.

Итак, традиционные розы сейчас обойдутся в 15-80 гривен за цветок, один тюльпан будет стоить 30-45 гривен, а любимые осенние хризантемы – от 30 гривен за веточку.

Полевые цветы

Сейчас букетом роз или хризантем никого не удивишь. А вот воздушная композиция из простых луговых цветов выделит вашего ребенка из толпы.

Сочетайте ромашки, васильки, колоски, клевер, зверобой, мак, эхинацею, золототысячник, чертополох. Украсьте букет яркой оберточной бумагой или простой атласной лентой – и вы получите отличное облако из легкого дыхания поля.

Правда, в магазинах такие цветы, вряд ли, найдутся. По словам флористов, они быстро осыпаются, поэтому их просто не заказывают.

Зато оригинальный букет можно приобрести у бабушек возле метро или на рынке за 20-40 гривен.

Микс из цветов, ягод, фруктов

От этого букета так и веет осенью!

Соедините в душистой композиции с герберами, маргаритками, ромашками, подсолнухами и розами свежие веточки калины, рябины, физалиса, яблок или айвы. Поверьте, из них выйдет отличный тандем!

Стоит этот оригинальный букет порядка 300 гривен.

Букет из цветов и канцелярских принадлежностей

Пожалуй, это один из самых необычных букетов. Композиция из цветов, бумажных самолетиков и традиционных школьных принадлежностей — линеек, карандашей, ручек, кисточек точно не останется не замеченной. А сделать ее можно своими руками или заказать у флористов.

В качестве цветов можно использовать любые яркие варианты – подсолнухи (от 30 гривен за цветок), хризантемы (30-35 гривен за веточку) или ирисы (один цветок от 25 гривен).

Креативный вазон

Такой вариант букета подойдет, если вы знаете учителя не первый год и он, к тому же, является классным руководителем вашего ребенка.

Для воплощения идеи вам понадобится немного умений, времени и сил. Вырежьте из фотографий одноклассников вашего ребенка подобие цветочков, прикрепите их на деревянные шпажки и “высадите” в вазон.

Этот милый подарок, сделанный своими руками, будет радовать учителя круглый год, а вам поможет сэкономить пару сотен гривен.

Коробка с цветами

Это оригинально, просто и со вкусом! Такая презентация букета стала настоящим трендом в нашем мире.

По словам флористов, стоимость такого подарка зависит от коробки, цена которой может варьироваться от 60 до 200 гривен, а также он ее наполнения.

В среднем за такой букет придется выложить от 600 до 2000 гривен и выше.

Букет в форме глобуса



Это лаконично, оригинально и очень дорого. Цветы можно скрепить во что угодно, на это только ваша воля и талант мастера.

На День учителя, по мнению флористов, больше подойдет глобус. Его цена в цветочных магазинах Киева 1800-2000 гривен.

Набор инструментов с цветами

Цветы в деревянном ящичке, похожем на ящик для инструментов – оригинальный и практичный подарок на 1 сентября.

Его удобно держать на столе, легко донести домой, а ящичек потом можно использовать для хранения разнообразных мелочей.

Правда, стоит такой арт-объект немало от 600 гривен.

Букет в тыкве

Из тыквы получается отличная цветочная ваза. К тому же, ее можно наполнить различными вариациями цветов. Наиболее красиво в ней будут смотреться красные розы, герберы, желтые хризантемы.

Однако, цена цветочной композиции не из дешевых, в среднем 1, 5 тысячи гривен.

Солнечный зайчик

Лаконичный, и в тоже время необычный, букет из солнечных гербер, хризантем и зеленой аспидистры в дополнении с красивыми декоративными элементами станет замечательной поздравительной открыткой для вашего преподавателя!

Обойдется такой букет в среднем 200-300 гривен.

Конфетные букеты

Этот вкусный букет точно поднимет настроение преподавателю. Его можно сделать своими руками или заказать в цветочном магазине.

Для самостоятельно создания композиции вам не потребуется много денег и сил. Выбрать конфеты в букет можно любые, а мастер-классы по созданию можно найти в интернете.

Если же у вас нет лишнего времени, конфетный шедевр можно заказать в любом цветочном магазине или в магазине подарков. Правда цена такого арт-букета будет не из дешевых от 250 тысячи до 2 тысяч гривен.

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К слову, Факты ICTV писали, что подарить классному руководителю кроме цветов.