Если вы до сих пор сомневаетесь, какое животное завести, и стоит ли вообще это делать, наш материал будет вам кстати.

О чем нужно помнить?

В первую очередь следует понимать, что решение завести животное не должно быть импульсивным.

Вы должны понимать, что домашнее животное останется с вами на долгие годы, поэтому следует все взвесить и хорошенько обдумать.

Питомца лучше выбирать, учитывая собственный стиль жизни. К примеру, кошки наиболее активны утром, а хорьки будут бодрствовать по ночам.

К тому же, некоторые животные требуют постоянного общения, поэтому если вы бываете дома редко, не стоит обрекать питомца на одиночество.

Также важно помнить, что крупному животному будет некомфортно в маленькой квартире.

Кроме того, если вы снимаете жилье, о планах завести любимца лучше посоветоваться с арендодателем.

Какое животное выбрать?

Кошка. Вопреки мнению о независимости кошек, большинство из них общительны и любят внимание. Они не настолько требовательны, как собаки, хотя тоже нуждаются в ласке и игре.

Обычно кошки непривередливы в еде и быстро приучаются к лотку. Правда убирать придется регулярно – кошки любят, чтобы наполнитель был сухой и чистый.

Собака. Собаки постоянно нуждаются в общении с человеком, поэтому им нужно уделять хотя бы несколько часов в день. Крупные и массивные породы лучше не держать в квартире.

Кроме того, некоторым породам требуются долгие и интенсивные прогулки, а другим – тщательный уход за шерстью. Помните о том, что собаку недостаточно кормить и выгуливать, ей нужны любовь, внимание, уважение и забота.

Птицы. Попугаи и канарейки очень умны и общительны, при этом требуют много внимания. Птицам нужно уделять минимум 2-3 часа в день, а на остальное время находить им занятие.

Учтите также то, что от птицы может быть много грязи, и немало времени будет уходить на чистку клетки.

Грызуны. Если вы живете в маленькой квартире и не знаете, что такое свободное время, то хомяки, мыши, крысы, песчанки и морские свинки будут идеальным вариантом.

Грызуны непривередливы и просты в уходе. Несмотря на это, у этих животных очень короткая жизнь. Хомяки живут около 4 лет, а крысы и песчанки – всего 2.

Лучший вариант для ребенка

Если вы решили подарить ребенку друга в виде животного, ориентируйтесь на характер и темперамент вашего малыша.

Также не забывайте о том, что вся ответственность за питомца все равно ляжет на ваши плечи. Поэтому берите того, за кем вы сами согласны ухаживать!

Если ребенок совсем маленький или у вас в семье никогда не было животных, начните с рыбок.

Они не требуют большого ухода, к тому же кормить их нужно только раз в день. С этим точно справитесь и вы, и ваш ребенок.

Грызунов лучше выбирать для детей постарше. Хороший вариант – морские свинки. Они ласковые, редко кусаются и не настолько хрупкие как хомяки или крысы. К тому же, морские свинки живут до 8 лет.

Еще один простой в уходе питомец – черепаха. Она быстро привыкает к владельцу и узнает его, позволяя кормить с руки и гладить панцирь.

Если вы все-таки решитесь на более традиционный вариант – кошку или собаку – помните, что их воспитание ляжет на ваши плечи.

Коты и собаки не воспринимают ребенка как своего хозяина, поэтому роль “главного” всегда принадлежит взрослым.

Мы также выяснили, стоит ли брать животных из приютов и какой уход им нужен.

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