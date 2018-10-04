Есть целый перечень стандартных причин, почему женщина не хочет интимной близости. Главное запомнить: она хочет, но еще об этом не догадывается.

Факты ICTV вместе с сексологом Натальей Ежовой расскажут, как женщине вернуть качественный секс и оргазмы в свою жизнь.

Почему женщина не хочет секса – причины

Есть стандартный набор причин: болезнь, усталость, стресс, депрессия или прием препаратов, которые снижают либидо.

Еще одной распространенной причиной является – недостаток внимания. Женщинам, как воздух, необходимы внимание, забота, ласка.

Также на снижение либидо влияет негативное отношение женщины к своему телу.

Как вернуть секс в свою жизнь

Научитесь наслаждаться своим телом

Заботиться и наслаждаться своим тело нужно не только во время секса, а на протяжении всего дня.

приобретите хорошее постельное белье и не упускайте момент утром в нем понежиться

после душа нанесите крем на изгибы всего тела

утром наденьте приятную ткань: атлас или шелк. Брызните на нижнее белье любимым парфюмом, чтобы усилить сексапильность. Для этого лучше всего подойдут сладкие ароматы: ваниль, карамель, земляника, шоколад

Начните свой день с зарядки кошечки, чтобы наполнить тело сексуальной энергией.

Встаньте на четвереньки, прогните спинку, приподнимите ягодицы на вдохе. На выдохе спину выгните, мурлыкайте, мяукайте, почувствуйте в себе кошечку, – рассказывает сексолог.

Также стоит отказаться от походки в стиле “уставшего сантехника”. Она должна быть легкой, уверенной, летящей. Тренируйтесь перед зеркалом дома, регулярно одевайте каблуки.

Так, что выпрямились и пошли от бедра!

Как прибавить себе уверенности на протяжении трудового дня? Достаточно надеть эротическое белье под строгую одежду. Также можете скачать на телефон свою откровенную фотографию или видео.

Перед этим не будет лишним обратиться к фотографу и сделать фотосессию в стиле ню. Красивая эротика нравится практически всем. Да и представьте реакцию мужа, который получит такое фото на работе. Тогда дома вам будет не до отговорок.

Физкульт привет!

Еще один способ разбудить в женщине желание – это спорт! Два в одном: и хорошая фигура, и качественный секс.

При физической нагрузке, организм выделяет эндорфины, которые вызывают счастье и уверенность. А ускоренное кровообращение повышает возбуждение. Также адреналин, который выделяется при физических нагрузках, способствует повышению либидо, – отмечает Наталья Ежова.

Не бойтесь фантазировать

– Мозгу все равно он это представляет, или это происходит на самом деле. Представьте, как принимаете душ с любимым человеком. Визуализируйте свои желания и вы увидите результат мгновенно, – рассказывает сексолог.

Когда вы фантазируете, появляется желание, кровообращение усиливается. Чем чаще это делать, тем лучше связь картинки в голове и возбуждения.

– Посмотрите эротический фильм и представьте себя в главной роли. Реакция организма не заставит ждать, – рекомендует Наталья Ежова.

Упражнения Кегеля

– Это упражнения для лонно-копчиковой мышцы, которая поддерживает мочевой пузырь, матку, прямую кишку и влагалище. Чем лучше они натренированы, тем сильнее оргазм, – рассказывает Наталья.

Выполнение этих упражнений дает возбуждение, так как усиливается кровоток в интимных органах малого таза.

– Когда в следующий раз пойдете в туалет по-маленькому, напрягите мышцы и остановитесь в процессе. Чувствуете маленькое сжатие? Знакомьтесь – это ваши мышцы.

Напишите инструкцию к своему телу сами

У каждого человека есть две части интимной жизни: одна с партнером, а вторая – с собой.

Как партнер узнает предпочтения вашего тела, если вы сами их не знаете? Поэтому изучите все изгибы и реакции своего тела. Какие прикосновения особенно приятны: мягкие, сильные, трущие, колющие, пощипывающие, похлопывающие, нежные, грубые.

Найдите все свои горячие точки на теле. Ваши пальцы – идеальный инструмент, чтобы изучить и понять какие движения, ритм и глубина вам нравятся. Изучите себя и начнете возбуждаться от себя самой, каждый раз, когда будете проходить рядом с зеркалом, – отмечает сексолог.

К слову, ранее Факты ICTV рассказывали, можно ли в Украине заниматься сексом в общественных местах и какое наказание за это предусмотрено.

Фото: unsplash.