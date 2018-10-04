Астрономы с помощью телескопа Kepler нашли за пределами Солнечной системы аналог Луны – первую в истории экзолуну.

Ученые из Колумбийского университета обнаружили возле далекой планеты за пределами Солнечной системы первую в истории экзолуну, пишет Science Advances.

Астрономы уверены, что многопланетные системы, похожие на Солнечную, являются нормой для Вселенной. Однако до сих пор им не удавалось найти другие атрибуты Солнечной системы, например, спутники планет – луны. Эти космические объекты слишком малы для существующих методов обнаружения.

Основным среди них является “метод транзита”, когда мельчайшие изменения блеска звезд измеряют в момент прохождения планет между ними и Землей.

В поисках екзолун, ученые проанализировали данные о 284 экзопланетах, найденные космическим телескопом Kepler.

Астрономы обнаружили небольшие отклонения и покачивание на кривой блеска. Планета Kepler 1625b затмевала свою звезду с небольшими отклонениями – позже или раньше.

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Наблюдения за звездой и ее планетой показали, что вместе с планетой движется ее спутник.

Расчеты показали, что масса луны составляет лишь 1,5% от массы планеты, которая по размерам похожа на Юпитер. Примерно такое же соотношение имеют Земля и Луна.

Ученые говорят, и сама планета Kepler 1625b, и ее луна состоят из газа, а учитывая размеры планеты, ее спутник напоминает планету Нептун.

Ранее ученые нашли в космосе нейтронную звезду, отклоняющуюся от теоретических предсказаний.

Фото: Rastan/Dreamstime