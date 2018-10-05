7 октября в Украине отпразднуют один из самых долгожданных праздников осени – День учителя.

Не всегда можно подобрать подходящие слова, чтобы выразить свою признательность учителю.

Поэтому Факты ICTV нашли для вас 5 лучших стихотворений, которыми можно поздравить любимых учителей.

I

Нелегкий труд — детей учить

И отдавать себя сполна,

Дорогу знаний им открыть,

Найти все нужные слова.

И в День учителя от нас

Примите благодарность,

Она честна, не напоказ,

Так пусть приносит радость.

Ваш терпеливый, нужный труд

Достоин восхищения,

Пусть все цветы для вас цветут,

Добавив вдохновения.

II

Поздравляем мы сегодня,

В этот светлый ясный день,

Наших лучших и прекрасных

Дорогих учителей!

Мы желаем вам успехов,

Много счастья и добра,

Чтобы жизнь был вся ваша

Только радостью полна!

III

Учитель — это навсегда,

Ведь труд тот непростой —

Учить всегда, повсюду всех,

И даже в выходной!

Так важно знания отдать

Тому, кому нужны,

Людей хороших воспитать

На благо всей страны!

Пусть в праздник поздравляют Вас

Коллеги и друзья!

Приятно дети удивят,

И день пройдет не зря!

IV

В октябрьский осенний день

Примите наши поздравления.

Терпения, мудрости, везения

И самых умных вам детей!

День педагога целый мир

Сегодня дружно отмечает.

И с этим праздником большим

Мы от души вас поздравляем!

Пусть будет в радость вам урок

И знания будут на отлично.

Пусть школьный радует звонок

И счастье будет в жизни личной!

V

Много слов хороших есть,

Чтобы Вам сейчас прочесть,

Пожеланий откровенных,

Добрых, необыкновенных…

Пусть душа поет от счастья,

Прочь бегут от Вас ненастья,

А прекрасный, добрый смех,

Пусть приносит Вам успех!

Пусть у Вас, все будет гладко —

Чтоб жилось Вам сладко-сладко.

Мы Вас любим, уважаем,

И еще раз — поздравляем!

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Фото: Vadimgozhda | Dreamstime.com