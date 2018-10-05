День учителя в Украине традиционно отмечают в первое воскресенье октября, поэтому в 2018 году педагоги будут принимать поздравления 7 октября.

День учителя – любимый праздник не только педагогов, но и учеников. Для тех, кому сложно выразить благодарность своим школьным родителям, Факты ICTV подготовили небольшую “шпаргалку” в виде смс-поздравлений.

I

С Днем учителя поздравить

Честь сегодня для меня.

Педагог вы первоклассный.

Счастья Вам, любви, добра!

II

Учитель – такое короткое слово,

Но смысл в нем заложен огромный.

Желаем удачи, успехов и счастья

Всем людям профессии скромной!

IIІ

Спасибо за знания, что Вы подарили,

Спасибо за все, чему Вы научили,

Вы нам показали все грани науки.

Так пусть ваша жизнь протекает без скуки.

ІV

Педагогов поздравляем,

Ценим их и уважаем,

Пусть старания их и труд

Только радость принесут!

V

С Днем учителя поздравим,

Низкий Вам от нас поклон,

Чтобы каждый труд Ваш славил,

А отдых был, как сладкий сон.

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VI

Дорогим, любимым педагогам

Шлем поклон нижайший до земли.

Вы открыли к знаниям дорогу,

Мы за это вас благодарим!

VII

Учителей мы сегодня поздравим

И пожелаем им горы терпенья,

Мудрости, честности, только удачи,

Счастье найдут, и придет вдохновение!

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Фото: Maglara | Dreamstime.com