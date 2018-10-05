Сегодня неподходящее время для начала важных дел и крупных проектов. Высока вероятность конфликтов.

Гороскоп на сегодня, 5 октября, публикует Telegram-канал AstroExpert.

Особое внимание стоит уделить партнерским отношениям. Мелкие придирки и недомолвки могут перерасти в крупную ссору — терпение и мягкость помогут все сгладить. Стоит решать вопросы по мере их поступления, в спокойной обстановке и розумно.

Нежелательно совершать крупные покупки, финансовые операции. Возникающее желание борьбы лучше направить на победу над внутренними страхами.

Послеобеденное время может быть весьма эмоциональным и неконструктивным. Дополнительная забота может потребоваться детям, возможны капризность и страхи. Доводы разума вряд ли сработают — нужны любовь и поддержка. Вечернее время можно посвятить медитации, йоге, духовным практикам.

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Неблагоприятно: брать и давать деньги в долг, подстригание ногтей, надевание новой одежды и украшений.

К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп на октябрь для всех знаков зодиака.