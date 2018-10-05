Первый месяц осени уже успел подарить киевлянам и холод, и солнце. А что из концертов, вечеринок и других интересных мероприятий приготовил для нас октябрь на этих выходных?

Киевляне смогут посетить фестиваль Kyiv Food and Wine Festival или сходить на концерт Алексея Горбунова – лидера музыкальной группы Грусть пилота, который в 2014 году заявил о прекращении съемок в России, и вернулся жить в Украину.

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Также эти выходные станут подарком для любителей джаза – сразу 2 концерта виртуозной музыки.

Факты ICTV подготовили список лучших ивентов Киева в этот уик-энд.

Mark Gross Quartet (USA) – Duke Ellington Tribute



Фото: Facebook

32 JazzClub

5 октября, 20:00



Стоимость билетов: 600 грн

Купить билеты можно тут

В киевский 32 JazzClub приедут заокеанские гости — джазовый квартет во главе с Марком Гроссом, известным альт-саксофонистом и дважды лауреатом премии Грэмми. Концертная программа, которую представят американские джазмены будет посвящена наследию великого Дюка Эллингтона, в оркестре которого уже долгое время играет Марк Гросс. Идеальный досуг всех истинных ценителей джаза — вечер музыки признанного мастера прошлого в исполнении его современных, опытных и талантливых последователей.

Jazz and Latino. Открытие сезона

Фото: Facebook

Дом Архитектора



5 октября 20.00

Стоимость билетов: 250-490 грн

Купить билеты можно тут

Вечер 5 октября готовятся наполнить невероятной атмосферой гранды отечественного джаза — Квартет Руслана Егорова. В Доме Архитектора известный коллектив исполнит авторские вариации всемирно известных джазовых композиций, дополнив их жаркими латиноамериканскими ритмами. От этого концерта не стоит ожидать легкой и приятной атмосферы непринужденного общения с музыкой и друг с другом. Стоит прийти и просто ею насладиться, ведь музыканты гарантируют, что именно такой эта атмосфера и будет.

Павел Игнатьев. Мелодия Осени



Фото: Facebook

Caribbean Club

6 октября, 19.00



Стоимость билетов: 180-650 грн

Купить билеты можно тут

Один из самых титулованных молодых пианистов современной Украины устраивает по-настоящему осенний концерт в камерной атмосфере Caribbean Club. Искусный музыкант, привык очаровывать глубоким звучанием настоящего рояля огромные залы, в этот раз приглашает на вечер гораздо более интимного общения, в котором музыка, исполнитель и слушатели станут единым целым, чтобы как можно глубже прочувствовать каждую ноту.

Алексей Горбунов та Грусть Пилота



Docker-G pub

6 октября, 21.00

Стоимость билетов: 400-8000 грн



Купить билеты можно тут

Известный актер театра и кино, Алексей Горбунов, помимо своей актерской деятельности, много внимания уделяет также музыке. Артист является автором-исполнителем собственных песен, а также искренне предан творчеству известных бардов прошлого. На творческом вечере, который состоится 6 октября в Docker-G pub, Алексей Горбунов и группа Грусть Пилота исполнят композиции и песни легендарных Владимира Высоцкого, Марка Бернеса и Булата Окуджавы. Также будет возможность неформального общения с артистом на множество интересных тем.

Kyiv Food and Wine Festival

Фото: Facebook

ВДНХ

6-7 октября

Стоимость билетов: 80 грн

В эти выходные на ВДНХ состоится 11-й фестиваль вина Kyiv Food and Wine Festival. Гостей мероприятия ждут фуд-корты с изысканными сырами от местных производителей, множество сортов лучшего вина от украинских и иностранных виноделов и множество забав. Несколько раз в течение каждого из дней фестиваля будет проводиться традиционное давление винограда, в котором сможет принять участие каждый желающий — для этого организаторы будут выдавать специальные резиновые сапоги.

Напомним, после длительного перерыва группа Океан Эльзы вновь вернулась на сцену и выступила на главной арене страны НСК Олимпийский.