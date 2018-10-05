PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Что подарить любимому на День защитника Украины/

Что подарить любимому на День защитника Украины

14 октября украинцы отмечают настоящий мужской праздник – День защитника Украины.

Факты ICTV предлагают несколько идей, которые помогут вам определиться с подарком для любимого мужа или парня.

Стильная рубашка. Подберите для любимого мужчины стильную рубашку. Этот подарок всегда будет кстати.

Фото: Pixabay

К примеру, рубашка в клетку никогда не выходит из моды и отлично смотрится на мужчине с любым типом фигуры.

Фитнес-браслет. Этот аксессуар станет отличным подарком для активного мужчины.

Фото: Pixabay

Благодаря фитнес-браслету мужчины входят в азарт спортивных тренировок, поскольку браслеты мотивируют не сбавлять физические нагрузки.

Сертификаты. Дарить можно все: массаж, курсы экстремального вождения, мастер-класс по стрельбе.

Помните, что лучшие подарки – это эмоции.

Фото: Pixabay

Читайте: Мужчина в декрете – герой или подкаблучник?

Поход в аквапарк. В холодные осенние дни приятно вновь ощутить тепло. В этом поможет аквапарк.

Фото: Pixabay

Смело покупайте билеты и отправляйтесь покорять водные горки и бассейны.

Книга. Одним из лучших подарков на все времена остается книга.

Фото: Pixabay

Подарите мужчине новое произведение популярного автора, что-то из классики или бизнес-литературу. Мужчина обязательно оценит такой выбор.

Практичные вещи. Часто женщины пытаются совместить приятное с полезным и выбирать для мужчины подарок, который обязательно ему пригодится.

Для этого не обязательно покупать пену для бритья или очередную пару носков.

Фото: Pixabay

Если мужчина сосредоточен на работе, подарите ему портфель. Если он любит рыбалку, выберите спиннинг или снасти.

Такие подарки не только продемонстрируют заботу, но и будут напоминать о вас даже когда мужчина занят.

Факты ICTV также собрали хобби, которые под силу только настоящим мужчинам.

По материалам: Обозреватель.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка