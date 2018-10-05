14 октября украинцы отмечают настоящий мужской праздник – День защитника Украины.

Факты ICTV предлагают несколько идей, которые помогут вам определиться с подарком для любимого мужа или парня.

Стильная рубашка. Подберите для любимого мужчины стильную рубашку. Этот подарок всегда будет кстати.

К примеру, рубашка в клетку никогда не выходит из моды и отлично смотрится на мужчине с любым типом фигуры.

Фитнес-браслет. Этот аксессуар станет отличным подарком для активного мужчины.

Благодаря фитнес-браслету мужчины входят в азарт спортивных тренировок, поскольку браслеты мотивируют не сбавлять физические нагрузки.

Сертификаты. Дарить можно все: массаж, курсы экстремального вождения, мастер-класс по стрельбе.

Помните, что лучшие подарки – это эмоции.

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Поход в аквапарк. В холодные осенние дни приятно вновь ощутить тепло. В этом поможет аквапарк.

Смело покупайте билеты и отправляйтесь покорять водные горки и бассейны.

Книга. Одним из лучших подарков на все времена остается книга.

Подарите мужчине новое произведение популярного автора, что-то из классики или бизнес-литературу. Мужчина обязательно оценит такой выбор.

Практичные вещи. Часто женщины пытаются совместить приятное с полезным и выбирать для мужчины подарок, который обязательно ему пригодится.

Для этого не обязательно покупать пену для бритья или очередную пару носков.

Если мужчина сосредоточен на работе, подарите ему портфель. Если он любит рыбалку, выберите спиннинг или снасти.

Такие подарки не только продемонстрируют заботу, но и будут напоминать о вас даже когда мужчина занят.

Факты ICTV также собрали хобби, которые под силу только настоящим мужчинам.