Самый позитивный праздник на свете – Всемирный день улыбки – отмечается с 1999 года в первую пятницу октября. В этом году он приходится на 5 октября.

Возникновению этого праздника поспособствовал американский художник Харви Бэлл. Ничем особенным он не выделялся и, возможно, о нем так никто и не узнал, если бы не один заказ.

В 1963 году страховая компания обратилась к нему с коммерческим предложением – нарисовать оригинальный символ, который бы стал их визитной карточкой. Художник предложил им улыбающуюся желтую рожицу, которую теперь называют смайликом.

Фото: pixabay.com

Идея заказчикам понравилась, однако заработал Белл на ней всего 50 долларов. Значки со смайликом пользовались такой бешеной популярностью, что вскоре этот символ появился на бейсболках и футболках, открытках и конвертах, а также на спичечных коробках. А почтовое ведомство США выпустило марку с этим добродушным символом.

Однако, позже ушлые предприниматели, которые не имели никакого отношения к этому заказу, запатентовали знак. Бэлл не стал оспаривать нарушение – вместо этого художник предложил выбрать день, в который будут отмечать праздник улыбки.

Он считал, что Всемирный день улыбки будет правильнее устроить в хмурую погоду, когда за окном льет дождь, а солнце и не думает выглядывать.

Девизом Дня стали слова Do an act of kindness. Help one person smile, что переводится примерно так: Сделай доброе дело. Помоги появиться хотя бы одной улыбке.

Читайте: Как стать счастливым – 9 шагов

Факты ICTV не будут нарушать традицию и предлагают улыбнуться, просмотрев фото. А еще – узнать несколько интересных фактов об улыбке.

Интересные факты об улыбке

Говоря о Всемирном дне улыбки, нельзя не упомянуть и о Скотте Фалмане , который в 1982 году ввел компьютерный символ улыбки.

, который в 1982 году ввел компьютерный символ улыбки. Кстати, а вы знаете, что первая настоящая улыбка появляется в возрасте от 6 до 8 недель.

Улыбка младенца влияет на его мать сильнее любых наркотиков.

А 5 минут интенсивного смеха увеличивает продолжительность жизни как минимум на год. Конечно, воздействие улыбки не настолько глобальное, однако и она кое-что может.

Улыбка снимает стресс, благотворно влияет на иммунитет, укрепляет нервную систему.

С точки зрения здоровья улыбка ко всему прочему обладает омолаживающим эффектом: предупреждает образование преждевременных морщин, поддерживает эластичность кожи.

Красивым трудно назвать человека, который не улыбается. А женщине улыбка может заменить макияж. Исследования показали, что 70% мужчин больше нравятся женщины с улыбкой, а не с макияжем на лице. Делайте выводы)





















Сильнее наркотиков и лекарств: 7 фактов об улыбке / 11 фотографий

Кстати, ранее Факты ICTV писали о том, как избавиться осенней депрессии.

Фото: tv.ua, pixabay.com, Серебряные тучки, @KotoBatka