В США мужчина в течение 30 лет подпирал дверь сарая метеоритом стоимостью $100 тыс.

Житель американского штата Мичиган в течение 30 лет подпирал дверь метеоритом стоимостью $100 тыс., сообщает Центральный Мичиганский университет.

Мужчина попросил преподавателя геологии Мону Сирбеску изучить камень. Оказалось, что он действительно прилетел из космоса, а его вес больше 22 фунтов (около 10 кг).

Это шестой по величине метеорит, который нашли в Мичигане. Он на 88% состоит из железа и на 12% — из никеля, что редкость для космических тел.

– Это самый ценный образец, который я держала в своих руках, с точки зрения стоимости и науки, – призналась геолог .

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По словам мужчины, метеорит обнаружили на территории фермы, которую он купил в 1988 году. Камень подпирал дверь сарая.

При этом он уточнил, что знал о природе происхождения камня.

Новый хозяин не знал, что делать с метеоритом, поэтому 30 лет просто подпирал им дверь.

К слову, покупкой метеорита уже заинтересовался Музей минералов в штате Мэн.