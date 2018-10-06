День не располагает к материальным делам. Время больше подходит для духовных практик и религиозных ритуалов.

Гороскоп на 6 октября публикует AstroExpert в Telegram.

Первая половина дня — прекрасное время для почитания предков, поклонения им, изучения своих корней, составления генеалогического древа и т.п.

Сегодня не стоит сильно перенапрягаться – хороший и качественный отдых поможет восстановить силы перед следующей неделей.

Коммуникации с людьми могут не принести желаемый результат.

Техника и интернет-соединения тоже могут давать сбой.

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Время, проведенное на свежем воздухе, предпочтительнее домоседству.

Начало лечения и исцеления на сегодня лучше не планировать, как и начало любых важных дел и проектов.

Неблагоприятно: подстригание ногтей, надевание новой одежды и украшений.

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