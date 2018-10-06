День не располагает к материальным делам. Время больше подходит для духовных практик и религиозных ритуалов.
Гороскоп на 6 октября публикует AstroExpert в Telegram.
Первая половина дня — прекрасное время для почитания предков, поклонения им, изучения своих корней, составления генеалогического древа и т.п.
Сегодня не стоит сильно перенапрягаться – хороший и качественный отдых поможет восстановить силы перед следующей неделей.
Коммуникации с людьми могут не принести желаемый результат.
Техника и интернет-соединения тоже могут давать сбой.
Читайте: Гороскоп на неделю с 1 по 7 октября
Время, проведенное на свежем воздухе, предпочтительнее домоседству.
Начало лечения и исцеления на сегодня лучше не планировать, как и начало любых важных дел и проектов.
Неблагоприятно: подстригание ногтей, надевание новой одежды и украшений.
Подробный гороскоп на октябрь 2018 для представителей всех знаков зодиака – в эксклюзиве Фактов ICTV.