День по большей части неблагоприятен для большинства дел, не рекомендуется принимать важные решения.

Гороскоп на 7 октября публикует AstroExpert в Telegram.

Сегодня хорошо провести уборку помещения, а если есть силы и возможности, то почистить глобальнее, чем привыкли это делать. Все очистительные процедуры пойдут сегодня на пользу.

Духовная практика, медитации, йога, участие в благотворительности или пожертвования — все это сегодня уместно и может быть плодотворным.

Ставить окончательную точку в делах — не самое лучшее время, зато можно навести порядок, разложить все на свои места и подготовить нужное к завершению процесса.

Социальные контакты лучше ограничить, а если назревает конфликтная ситуация, то постараться разрешить все мирно.

Неблагоприятно: надевание новой одежды и украшений, стрижка волос, подстригание ногтей, начало поездок и путешествий, брать и давать деньги в долг.

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