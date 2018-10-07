Что подарить на день юриста – вопрос актуальный к профессиональному празднику, который будут отмечать в Украине 8 октября.

Подарок на день юриста должен учитывать специфику работы “людей в костюмах”. Некоторые презенты добавят комфорта в их работу, а некоторые вещи могут подчеркнуть статус.

Ручка с гравировкой

Фото: amazon.com

Наверное, каждый юрист мечтает о своем личном офисе, на двери которого красовалась бы вывеска “…и Ко”. Потом он просыпается и обнаруживает, что это был всего лишь сон. Подарить офис своему близкому юристу у большинства, конечно, не получится, но немного приблизить его к мечте можно. Подарите юристу на праздник ручку с именной гравировкой.

Коврик “Возвращайтесь с ордером”

Фото: amazon.com

Если у вашего знакомого адвоката уже есть свой кабинет, то ему не помешает коврик перед входом “Возвращайтесь с ордером”. Он укажет клиентам на то, что они могут рассчитывать на “нужного юриста”, если сделали что-то теневое. А если без шуток, то люди обязательно оценят чувство юмора такого адвоката.

Bluetooth-клавиатура

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Практикующие юристы часто используют преимущества технологий во время работы на выездах. Иногда для решения своих задач им требуется только планшет или телефон. Однако, бывают случаи, когда приходится посидеть за экраном гаджета долгое время. Работа на сенсорном экране может быстро утомить. Здесь поможет переносная клавиатура. Особенным плюсом будет встроенный тачскрин.

Измельчитель бумаги

Фото: amazon.com

Вы знаете, у адвокатов есть доступ к важным документам своих клиентов, и когда приходит время избавиться от некоторых из этих документов, они должны сделать это максимально безопасным способом. Юристы должны убедиться, что конфиденциальная информация не попадет в чужие руки, и единственный способ обеспечить это – измельчить бумагу.

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Необычный степлер

Фото: gold.ua

Степлер – незаменимый помощник юриста при работе с бумагами. Устройство может не только выполнять свою прямую функцию, но и быть украшением кабинета.

К слову, обратите внимание на советы о том, что подарить любимому на День защитника Украины.