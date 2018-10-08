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День юриста в Украине 2018 – лучшие СМС-поздравления

День юриста в Украине традиционно отмечают 8 октября. Факты ICTV собрали лучшие СМС-поздравления.

Знатоки юриспруденции сегодня получают заслуженные пожелания, поздравления и подарки за свой труд, ведь их работа требует всегда собранности, грамотности, компетентности и никогда не позволяет уму хоть на секунду потерять контроль.

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(Кадр с сериалв Форс-мажоры)

Мы собрали лучшие СМС-поздравления с Днем юриста в Украине:

***

Славным сынам Украины,
Знающим твердо закон,
К правде идущим едино,
Праздник сегодня знаком.

Пусть ваша вера в законность
Вас не предаст по пути,
Пусть не окажется сложным
Честно по жизни идти!

***

Всех юристов поздравляем.
И успехов всем желаем,
Знатоки законов, правил,
И защитники бесправных,

Будьте честны, неподкупны,
Справедливы, неприступны,
Ведь ответственность большая,
Чет и нечет не решает,

Только знание и мудрость
Справятся с проблемой трудной,
Гибкий ум и веский довод —
День юриста — это повод!

***

Прав много у каждого из нас,
Но нарушаются они подчас.
А мы не можем сами это доказать,
Приходится юристов нам искать.

Они-то нам помогут, дела все разберут,
И если надо, имущество все сберегут.
Поздравим же юристов наших несомненно
С профессиональным праздником отменно.

В руках дела пусть только все уж спорятся,
А гонорары ваши пусть скорей удвоятся.

***

Известно, что все в этой жизни приносит удовольствие – или незаконно, или аморально, или вредит здоровью.

Поэтому давайте поздравим юристов, хотя и лишают нас 33,3% удовольствий, но делают нашу жизнь более цивилизованным!

***

Напомним, новые правила поступления в магистратуру для юристов.

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