День юриста в Украине традиционно отмечают 8 октября. Факты ICTV собрали лучшие СМС-поздравления.

Знатоки юриспруденции сегодня получают заслуженные пожелания, поздравления и подарки за свой труд, ведь их работа требует всегда собранности, грамотности, компетентности и никогда не позволяет уму хоть на секунду потерять контроль.

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(Кадр с сериалв Форс-мажоры)

Мы собрали лучшие СМС-поздравления с Днем юриста в Украине:

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Славным сынам Украины,

Знающим твердо закон,

К правде идущим едино,

Праздник сегодня знаком.

Пусть ваша вера в законность

Вас не предаст по пути,

Пусть не окажется сложным

Честно по жизни идти!

***

Всех юристов поздравляем.

И успехов всем желаем,

Знатоки законов, правил,

И защитники бесправных,

Будьте честны, неподкупны,

Справедливы, неприступны,

Ведь ответственность большая,

Чет и нечет не решает,

Только знание и мудрость

Справятся с проблемой трудной,

Гибкий ум и веский довод —

День юриста — это повод!

***

Прав много у каждого из нас,

Но нарушаются они подчас.

А мы не можем сами это доказать,

Приходится юристов нам искать.

Они-то нам помогут, дела все разберут,

И если надо, имущество все сберегут.

Поздравим же юристов наших несомненно

С профессиональным праздником отменно.

В руках дела пусть только все уж спорятся,

А гонорары ваши пусть скорей удвоятся.

***

Известно, что все в этой жизни приносит удовольствие – или незаконно, или аморально, или вредит здоровью.

Поэтому давайте поздравим юристов, хотя и лишают нас 33,3% удовольствий, но делают нашу жизнь более цивилизованным!

***

Напомним, новые правила поступления в магистратуру для юристов.