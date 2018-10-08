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Глобальное потепление на 1,5° – ученые дали новый прогноз

Жизнь на Земле станет намного сложнее, если общая температура повысится даже на 1,5 градуса по Цельсию.

Так,  ученые-климатологи опубликовали доклад, в котором излагается, что ждет нашу планету, если температура на ней будет продолжать расти, говорится в пресс-релизе Международной группы экспертов по изменению климата.

В докладе освещается ряд последствий изменения климата, которых можно было бы избежать, ограничив глобальное потепление 1,5 °C.

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Например, к 2100 году мировое повышение уровня моря будет на 10 см ниже при глобальном потеплении на 1,5 °C по сравнению с 2 °C.

При глобальном потеплении на 1,5 °C Северный Ледовитый океан был бы свободен летом от морского льда один раз в 100 лет, а в случае потепления на 2 °C – один раз в десятилетие.

Количество коралловых рифов сократится на 70–90 % при глобальном потеплении на 1,5 °C, тогда как практически все они (почти 99 %) будут утрачены при потеплении на 2 °C.

Сопредседатель рабочей группы II МГЭИК Ханс-Отто Пертнер заявил, что любое, даже самое незначительное повышение температуры, может привести к полной потере некоторых экосистем.

– Хорошая новость заключается в том, что некоторые виды предпринимаемых мер, которые необходимы для того, чтобы ограничить глобальное потепление до 1,5 °C, уже осуществляются по всему миру, но их необходимо ускорить, – сказала сопредседатель рабочей группы I Валери Массон-Дельмотт.

Напомним, ученые назвали наиболее уязвимые для засух регионы планеты.

Фото: Somyot Sutprattanatawin/Dreamstime.com

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