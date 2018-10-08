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Гороскоп на сегодня, 8 октября

День не подходит для начинаний или глобальных планов, но завершать дела можно.

Гороскоп на 8 октября публикует AstroExpert в Telegram.

Сегодня будет полезным посвятить свое время духовным практикам: медитации, йоге, спокойному размышлению. Активные социальные контакты сегодня лучше снизить до возможного минимума.

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Можно посвятить время любимому хобби, особенно если оно связано с ручным мастерством. Дети могут быть сегодня особо чувствительны и раздражительны. Нравоучения и объяснения, скорее, не принесут должного эффекта – есть потребность в заботе и поддержке.

Просмотр доброй комедии в кругу семьи поможет скрасить осенний вечер.

Подробный гороскоп на октябрь 2018 для представителей всех знаков зодиака – в эксклюзиве Фактов ICTV.

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