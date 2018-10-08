Недельный гороскоп для всех знаков зодиака с 8 по 14 октября 2018 года.

Гороскоп на неделю имеет два вас много советов и предсказаний от звезд.

Кстати, посмотрите секреты, как добиться успеха для каждого знака зодиака, читайте – здесь.

Гороскоп для Овнов

На этой неделе апрельским Овнам придется сосредоточиться на решении неожиданно возникающих проблем дома.

В деловой жизни на ровном месте возникнут непредвиденные препятствия, да и проблемы со здоровьем дадут о себе знать.

Хотя благоприятные моменты также будут иметь место, особенно если вы родились в марте.

В такие дни и работа пойдет без каких–либо трудностей, и контакты станут протекать на дружеской волне.

Гороскоп для Тельцов

У большинства Тельцов на этой неделе обстоятельства и люди начнут играть против вас. Всеми силами стремитесь смягчить негатив и следите за здоровьем. К тому же и удача всю неделю будет не на вашей стороне. Вдобавок, не без вашей помощи, в вас станет доминировать упрямство и нежелание считаться с чужим мнением, зато покритиковать других вы не упустите случая. Будьте предусмотрительны и постарайтесь провести эти семь дней как можно спокойнее.

Гороскоп для Близнецов

Неделя благоприятная и ответственная для рожденных до 12 июня.

Если у вас имеется какая–нибудь заветная цель, то лучшего времени, чтобы воплотить ее в жизнь, просто не придумаешь — до начала ноября вас не покинет удача.

Только вы сами не сидите на месте.

Проявите изобретательность и напористость, уловите подходящий момент и удачные стечения обстоятельств.

Правда, у Близнецов конца знака не слишком благоприятная неделя: вас поглотят домашние и семейные дела, что может доставить повод для беспокойства и раздражения.

Гороскоп для Раков

У тех из вас, кто родился в июле, это весьма успешная неделя, когда из любого положения вы легко найдете простой и оригинальный выход.

На худой конец вам его подскажут окружающие.

Однако не исключено, что вы просто захотите тишины и спокойствия.

Июньских же Раков в начале недели станет сильно утомлять и раздражать общение с отдельными личностями, в особенности если вы обязаны будете выслушивать совершенно неинтересные и ненужные вам сведения.

Но со среды у вас — благоприятные стечения обстоятельств.

Гороскоп для Львов

Непросто станут складываться ваши отношения с людьми, и в первую очередь в семье.

Например, возможен конфликт “отцы — дети” либо на бытовой почве кто–нибудь взбунтуется против домашних устоев.

Если роль бунтаря принадлежит вам, то откажитесь ее играть.

А если кому–то другому, то не провоцируйте — себе же хуже.

И лишь Львы конца знака постараются понять чувства окружающих, что позволит вам быстрее найти общий язык с теми людьми, в помощи и поддержке которых вы нуждаетесь.

Гороскоп для Дев

Неделя хорошая, но, чтобы она прошла еще более ярко, потребуются активность и перемены.

Хотя бы небольшие. Хорошо было бы с головой погрузиться в работу — это доставит вам больше пользы, нежели пустые разговоры.

Ну а в личной жизни вам представится шанс получить ощутимую поддержку, ценный совет или деньги от людей из ближайшего окружения.

И лишь Девам конца знака в конце недели следует планировать только самые неотложные дела, иначе вы рискуете не сделать многого из того, что наметили.

Гороскоп для Весов

Для вас это удачное время, чтобы своими руками и своей головой, выполняя подчас черновую работу, подготовить почву для сногсшибательной карьеры, поэтому поспешите зарекомендовать себя в качестве первоклассного специалиста.

Личную жизнь можно будет повернуть в то направление, о котором вы мечтаете.

И только Весов конца знака некоторые обстоятельства пока могут застать врасплох.

Чтобы снизить напряжение, усмиряйте свои амбиции и идите на уступки.

Гороскоп для Скорпионов

Похоже, для рожденных в октябре эта неделя не обойдется без нескольких “взрывоопасных” ситуаций.

Точнее, пороха на мощный взрыв у вас, скорее всего, не хватит, но мелкие неприятности и ссоры случиться могут.

Будьте бдительны и контролируйте свои чувства разумом.

Кстати, сейчас, если не давать себе послаблений, можно будет избавиться от некоторых своих недостатков.

Зато у ноябрьских Скорпионов успешно пойдет деловое и личное общение, а окружающие станут говорить вам только приятные вещи.

Гороскоп для Стрельцов

Для Стрельцов ноября и первой декады декабря эта неделя благоприятная и продуктивная, если, конечно, не считать того, что окружающие примутся загружать вас проблемами, как только заметят, что вы ловко разбираетесь со своими.

Вы уж не скупитесь: набирает силу ваш благоприятный период — и добрые дела вам зачтутся.

Правда, у Стрельцов конца знака период со среды до пятницы окажется не совсем удачным: возможны разногласия с домашними и служебные проблемы.

Гороскоп для Козерогов

У декабрьских Козерогов в понедельник могут резко обостриться партнерские отношения: те, кто окружает вас на работе и дома, станут раздражительными, капризными или требовательными.

Но, возможно, это вы будете их провоцировать.

У родившихся в январе неделя ответственная для карьеры, так что сейчас вам меньше всего нужны осложнения на работе.

А они могут появиться, особенно у рожденных в первой декаде месяца, если ваши мысли будут заняты выяснением отношений.

Тогда вам очень трудно будет сосредоточиться на делах.

Гороскоп для Водолеев

Похоже, у вас в эти дни все пойдет совсем не так, как вам хочется.

Дела станут стопориться, а ваша профессиональная значимость вряд ли будет оценена по достоинству, и вам даже не представится шанс показать свои незаурядные способности и выделиться на общем фоне.

Разногласия с домашними тоже не обойдут вас стороной, поскольку вы станете заострять внимание на чужих недостатках, поэтому особенно в середине недели вы будете не защищены от ссор и неприятностей.

Короче говоря, вы будете недовольны собой и целым миром.

Гороскоп для Рыб

Не сказать, что вы будете чувствовать себя в эти дни слишком некомфортно, тем не менее время от времени настроение станет портиться как бы беспричинно.

Впрочем, причину, конечно, вы для себя отыщете очень даже легко: виноват кто–то из окружения — не то сказали, не так посмотрели.

Увы, но такая реакция на мелочи принесет вред только вам.

Поэтому побольше позитива — и мир станет совсем другим.

Добиться успеха поможет умение выделить главное, распознать, откуда дует ветер, и безошибочно определить, что именно следует вам предпринять в данный момент.